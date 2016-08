Jalkapallomaajoukkue kohtaa Itävallan maaliskuussa

Suomen Palloliitto ja Itävallan jalkapalloliitto (ÖFB) ovat sopineet miesten A-maaottelun pelaamisesta Itävallassa keskiviikkona 29. maaliskuuta ensi vuonna. Ottelupaikka ja pelin alkamisaika vahvistetaan myöhemmin.

Suomi ja Itävalta ovat kohdanneet aiemmin kolmetoista kertaa. Otteluista yhdeksän on päättynyt Itävallan voittoon. Suomi on voittanut kolmesti. Yksi kohtaaminen on päättynyt tasan.

Suomi kohtaa Turkin MM-karsinnassa viisi päivää aiemmin, 24. maaliskuuta.

Suomen osalta MM-karsinta alkaa ensi maanantaina, jolloin Huuhkajat kohtaa Kosovon Turussa.