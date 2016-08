Ilari Äijälä siirtyi FC Honkaan kriisiseura PK-35 Vantaasta

Veikkausliigaseura PK-35 Vantaan surkea taloustilanne on muiden seurojen onni. Tiistaina varmistui, että yli 200 Veikkausliigaottelua urallaan pelannut Ilari Äijälä, 29, siirtyy PK-35 Vantaasta Kakkosen B-lohkoa johtavaan FC Honkaan.

FC Hongan urheilujohtaja Hexi Arteva vahvisti Helsingin Sanomille Äijälän siirtyneen espoolaisseuraan. FC Honka on neuvotellut sopimuksesta myös niin ikään PK-35 Vantaasta tällä kaudella edustaneen Nosh A Lodyn, 28, kanssa. Äijälän sopimus kattaa tämän ja ensi kauden.

”Äijälän siirto tuli ehkä pari kuukautta etuajassa. Meillä on ollut ajatuksena saada tällaisia Äijälän kaltaisia liigassa aiemmin pelanneita vanhoja honkalaisia ensi kaudeksi, jos ja kun meillä menee kaikki hyvin. Uskomme, että Äijälä pystyy auttamaan joukkuetta nyt ja tulevaisuudessa”, Arteva kertoi.

Äijälä pelasi FC Hongassa Veikkausliigaa kausilla 2011–2014.

Yli sata Veikkausliigaottelua urallaan pelannut A Lody täyttäisi Hongassa aukon topparien tontilla.

”Nuori topparimme Jere Siltala on loukkaantuneena. Eero Haapala on ollut niin tiiviisti varusmiespalveluksessa, että hänen varaansa ei voi laskea tällä haavaa. A Lody pelasi meillä jo talvella muutaman harjoitusottelun, joten hän on meille tuttu kaveri. Päävalmentaja Juho Rantala on aikoinaan valmentanut häntä Klubi-04:ssä”, Arteva sanoi.

Oliko teille tunkua enemmänkin Vantaalta?

”Kävimme keskusteluita näiden pelaajien kanssa. Heidät halusimme”, Arteva sanoi.

Artevan mukaan kummastakin pelaajasta on apua nousua yrittävälle Hongalle.

”Äijälä tuo oman osaamisensa ja parantaa joukkueen tasoa. A Lody on isokokoinen ja vahva päällä, ja hän tuo pääpeliin lisää vahvuutta”, Arteva sanoi.

Miltä tilanteenne näyttää tällä hetkellä, jos ajatellaan mahdollisia tulevia nousukarsintoja?

”Lohkoja on nyt vain kolme, joista lohkovoittajat ja paras kakkonen menee karsintoihin. Tieto vastustajasta tulee aika lopussa. Tällä haavaa vahvasti karsintoihin eteneviä ovat meidän lisäksi Gnistan Helsingistä ja OPS Oulusta. Näitä seuroja olemme katsoneet sivusilmällä. Meidän pitää ensin varmistaa paikkamme nousukarsinnoissa”, Arteva sanoi.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan palkanmaksuvaikeuksista kärsinyt PK-35 Vantaa oli antanut maanantaina pelaajilleen mahdollisuuden siirtyä vapaasti muihin seuroihin halutessaan.