Tähtipelaajalta kovaa kritiikkiä Valioliigan siirtohulinoista: ”Epäreilua managereille ja pelaajille”

Englantilaiset jalkapalloseurat etsivät kuumeisesti viime hetken vahvistuksia, kun siirtoaika umpeutuu keskiviikkona.

Siirtoajan viimeinen päivä on Englannissa valtava mediatapahtuma. Twitterissä uutisia ja huhuja jaetaan hashtagilla #DeadlineDay ja eri mediat seuraavat päivän tapahtumia hetki hetkeltä.

Pelaajille päivä on tuskin kauden mieluisimpia, kun oma työpaikka voi olla vaakalaudalla. Siirtospekulaatiot häiritsevät myös peleihin keskittymistä.

Valioliigassa pelaavan Tottenhamin keskikenttäpelaaja Eric Dier antoi keskiviikkona kritiikkiä sarjan siirtohulinoille.

”Se on epäreilua pelaajille ja managereille”, Dier sanoi BBC:lle.

”Otaksun, että se on hyvää viihdettä ja nautin itsekin sen seuraamisesta.”

Pelaajana Dier ei ole siirtoajan viimeisen päivän ystävä. Hänen mielestään siirtoajan pitäisi umpeutua ennen sarjakauden alkua.

”Pukukopissa voi olla pelaajia, jotka eivät tiedä, mikä heidän tulevaisuutensa on”, Dier sanoi.

”Kun kausi alkaa, haluaisin olla joukkueessa, jossa kaikki puskevat samaan suuntaan ja tietävät asemansa.”

Niin sanotun Deadline dayn järjettömyyteen otti keskiviikkona kantaa myös Timesin jalkapallotoimittaja Henry Winter.

Winter kirjoitti Twitterissä, että seurojen pitäisi tehdä tärkeät hankinnat aikaisemmin, paitsi jos kyseessä on yllättävä loukkaantumissuma.

#DeadlineDay is great theatre but it is madness. Unless an injury crisis, clubs should do business earlier, not trolley-dashing & overpaying