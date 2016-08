HJK hankki hyökkäysvoimaa – ”Maalien tekeminen on leipätyötäni”

Hyökkääjä Akseli Pelvas palaa kasvattajaseuraansa Helsingin Jalkapalloklubiin, kertoo HJK verkkosivuillaan.

Pelvas, 27, on pelannut tällä kaudella Allsvenskanissa Falkenbergs FF:ssä. Hän siirtyi seuraan Seinäjoen Jalkapallokerhosta, jota hän edusti viime kauden.

Pelvas on pelannut urallaan 158 ottelua Veikkausliigassa. Maaleja peleissä on syntynyt 58. Suomen mestaruuksia Pelvas on voittanut kuusi, niistä viisi HJK:ssa ja yhden viime kaudella SJK:ssa.

”HJK:ssa on aina kova vaatimustaso ja tänä syksynä meillä on vielä paljon voitettavaa, Suomen Cup ja mestaruus. Hyvät fiilikset palata Klubiin ja Helsinkiin. Maalien tekeminen on leipätyötäni ja niitä odotan tekeväni riittävästi”, Pelvas sanoi seuran tiedotteessa.