Crocodiles yrittää taas päättää Roostersin pitkän valtakauden Vaahteraliigassa

Lauantaina Sonera-stadionilla pelattavassa 37. Vaahteramaljassa eli amerikkalaisen jalkapallon SM-finaalissa kohtaavat sarjan selvästi parhaat joukkueet.

Seinäjoen Crocodiles voitti Vaahteraliigan runkosarjan, mutta finaalivastustaja Helsingin Roosters ylsi tasapisteisiin. Myös keskinäiset ottelut olivat tasaisia, sillä kumpikin haki niukan vierasvoiton toistensa kotikentältä.

Kumpikaan finalisti ei hävinnyt kauden aikana kertaakaan muille joukkueille. Välierissä Crocodiles pudotti vaasalaisen Royalsin 14–9 ja Roosters Turun Trojansin 31–7.

Crocodiles on ollut mitaleilla useita kertoja 2000-luvulla, mutta sen ainoasta mestaruudesta on kulunut jo 15 vuotta. Tällä kaudella kaikki on sujunut hyvin, sillä joukkue teki runkosarjassa eniten pisteitä ja puolusti parhaiten.

”Meillä ei ole joukkueessa heikkoa lenkkiä. Kun pelaamme finaalissa omalla tasollamme, se riittää voittoon. Olemme pystyneet sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa hallitsemaan valtaosaa pelejä”, seinäjokisten päävalmentaja Henri Kotanen sanoi lajiliiton tiedotteessa.

Myös Roostersin puolustus oli luja runkosarjan aikana. Seura on voittanut Vaahteramaljan peräti 18 kertaa sitten vuoden 1980, jolloin soikiopalloa lennätettiin ensimmäisen kerran SM-sarjan merkeissä.

Roostersin valmentaja Juha Hakala uskoo, että neljän mestaruuden putki saa jatkoa, vaikka Crocodiles oli runkosarjassa täpärästi parempi.

”Isoissa otteluissa pitää pystyä suorittamaan niin heitto- kuin juoksupelinkin osalta. Olemme pelanneet kaksi tiukkaa matsia Crocodilesin kanssa ja molemmat ovat ratkenneet alle touchdownin erolla.”

Samat joukkueet pelasivat Vaahteramaljan finaalissa viime vuonnakin. Tuolloin Roosters voitti 45–31.

Vaahteramalja XXXVII alkaa Sonera Stadionilla kello 18.30. Nelonen Pro televisioi kamppailun.