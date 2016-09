Paksusuoli meni, urheilu-ura päättyi, mutta elämä jatkui – kuulantyöntäjä Conny Karlsson selvisi kohti loppuelämää läheisten tuella

Urheilu-uran päättyminen jättää ex-urheilijan usein tyhjiöön, jota ulkopuolisten voi olla vaikea ymmärtää. Tähän tilanteeseen vertaistukea urheilijalta toiselle antamaan on Turussa perustettu Seuraava maali -niminen yhdistys.

”Ajatuksena on luoda matalan kynnyksen toimintaa yli lajirajojen. Voimme esimerkiksi auttaa tilanteessa, jossa 35-vuotias tekee ensimmäistä ansioluetteloaan. Lisäksi ideana on verkostoitua ja jakaa omia kokemuksia”, kertoo hanketta perustamassa ollut Mira Keränen. Hänen oma urheilu-uransa kilpa-aerobicin parissa päättyi 2011.

Perjantaina pidettyyn yhdistyksen avajaistapahtumaan osallistui useita entisiä huippu-urheilijoita. Heille yhteistä oli muun muassa tarve rakentaa uusi identiteetti urheilu-uran jälkeen. Tähän törmäsi myös Silja Kanerva, jonka purjehdusura päättyi keväällä, kun hän karsiutui parinsa Sinem Kurtbayn kanssa Rion olympialaisista.

Muutos ei ollut läpihuutojuttu, vaikka Kanerva siirtyi suoraan työelämään työskenneltyään oikeustieteellisen jälkeen osa-aikaisesti nykyisessä työpaikassaan.

”Ajankäyttö ja identiteetti on pitänyt miettiä uudestaan. Minkälainen on uusi minä? Millaista arkea haluan elää? Millainen työntekijä olen?” Kanerva kertoo pohtineensa.

Jos kilpaileminen katkeaa loukkaantumiseen, surutyö uran päättymisestä on usein selvästi hankalampi. Kuulantyöntäjä Conny Karlssonin ura päättyi haavaisen paksusuolen tulehduksen vuoksi 2007. Ennen lopettamista hän ehti kamppailla taudin kanssa neljä vuotta kilpakentillä ennen leikkausta, jossa poistettiin koko paksusuoli.

”Leikkaukseen joutuminen oli sokki, vaikka olin saanut diagnoosin jo 2003. Ura loppui kuin seinään. Silloin en pelännyt sairautta, vaan uran päättyminen oli suurin menetys”, Karlsson sanoo.

Oma yritys alkoi työllistää miestä pian leikkauksen jälkeen. Urheilun pariin hän palasi vuoden kuluttua valmentajana ja sen jälkeen myös kilpailijana eri lajeissa.

”Ensin tuntui katkeralta. Oli outoa, kun otsikoissa puhuttiin ex-kuulantyöntäjästä. Muutaman vuoden mietin, että noissakin kisoissa olisin voinut olla mukana. Valmentamisesta tuli henkireikä, koska kaipasin urheilun pariin.”

Entinen NHL-jääkiekkoilija Tuomas Grönman vertaa uran päättymistä siihen, että hyvin työorientoitunut ihminen jää eläkkeelle. Hänen oma uransa päättyi polvivammaan 2003.

”Huippu-urheilu on intensiivistä, siinä on kiinni koko elämä. Kun se loppuu, seuraa usein arvottomuuden tunne. Se on pieni kuolema”, hän sanoo.

Grönman työskentelee nykyisin urheilupsykologina. Hän painottaa, ettei urheiljan pidä hätkähtää uran päättymisestä seuraavaa huonoa oloa, sillä se kuuluu asiaan.

Urheilijoiden saama tuki uran päättymiseen on myös hyvin vaihtelevaa. Kanerva sai purkaa uran päättymistä urheilupsykologin kanssa ja sai tukea Olympiakomitealta ja päävalmentajalta. Karlsson sai tukea lähinnä perheeltään, samoin Grönman.

”Masennusoireet ovat hyvin yleisiä lopettamisen yhteydessä. Siksi tällaiselle vertaistuelle on todella tilausta ja tarvetta. Minusta uransa päättäville urheilijoille pitäisi olla neuvolatyyppinen tarkastus, jossa näitä asioita käytäisiin läpi”, Grönman sanoo.