Suomi otti seiväshypyssä maaottelun varaslähtöjohdon – Ruotsin valmentajakin joutui hyppäämään

Kun maaottelu käynnistyy Ratinassa lauantaina, on Suomen miehillä kahdeksan pisteen johto.

Ensimmäisenä maaottelulajina kilpailtiin miesten seiväshyppy, jonka Suomen Tomas Wecksten voitti tuloksella 520. Tampereen Keskustorilla käydyssä kilpailussa Suomen Eemeli Salomäki ja Mikael Westö sekä Ruotsin Filip Gyllensten jakoivat toisen sijan, josta kaikkia palkittiin neljällä pisteellä.

Kun voitosta saa seitsemän pistettä, tulivat pisteet Suomelle 15–7.

Kilpailun erikoisin episodi nähtiin heti kisan aluksi. Maaottelussa jäännöspisteetkin voivat olla elintärkeitä ja Ruotsi joutui metsästämään sitä lajivalmentajan voimin. Joukkueeseen nimetty Oskar Jansson loukkaantui ja Yannick Tregaro joutui hyppäämään. Rima asetettiin korkeuteen 250, ja Tregaro meni yli. Samalla varmistui Ruotsille piste.

Suomessa järjestettävä Ruotsi-ottelu kilpaillaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa Helsingin ulkopuolella.

Lipunmyynnistä vastaavan Ticketmasterin sivuilla lippuja oli perjantai-iltana saatavilla enää osaan päätykatsomoista. Ratinan stadionille mahtuu 16 800 katsojaa.

”Vähän arvellutti, mitä se täällä on, koska täällä on totuttu pitämään Eliittikisoja ja muuta. Tämä on saanut yllättävän hyvän suosion ja kyllä lauantaina Ratina on täynnä”, Urheiluliiton valmennusjohtaja Jorma Kemppainen sanoo.