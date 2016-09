Voiko rahakkaan derbyn voittaja tulla pohjoisesta? ”Onhan se harvinaista, että meidän korkeuksilta ollaan finaalissa”

Lumijoella asuva ravimies Janne Soronen, 37, lähti perjantaina avovaimonsa Katja Melkon kanssa toiveikkaana ja kirkkain tavoittein Suomen pääradalle Vermoon.

Lauantaina alkuillasta heillä on paljon pelissä Vermon kaviouralla, kun Suomessa syntyneiden nelivuotiaiden lämminveriravurien pääkilpailu pääsee vauhtiin. Derbyn kahdentoista hevosen kilpailussa Soronen ohjastaa ruuna Elian Webiä, jota Melkko valmentaa.

”Onhan se harvinaista, että meidän korkeuksilta [Lumijoelta] ollaan Derbyn finaalissa”, sanoo Soronen.

Jääkiekossa on jo totuttu hokemaan, että Oulun Kärpät on puolen Suomen joukkue. Kärppiä menestys on myös seurannut, mutta pohjoisen Suomen ravikuskeilla on ollut omissa kilpailuissaan haastavampia hetkiä.

Eteläisen Suomen raviammattilaiset ovat viimeksi kohdanneet voittajansa Derbyssä vuonna 2000, kun Kalajoelta tullut menestysori BWT Magic voitti Ahti Antti-Roikon ohjastamana.

Derby on himoituin ikäkausikilpailu, johon pääsevät hevoset viidestä karsintalähdöstä. Pääkilpailuun aukeaa paikka jokaisen karsintalähdön kahdelle parhaalle, ja lisäksi mukaan pääsee kaksi parasta kolmanneksi sijoittunutta Derby-rankingin perusteella.

Arvokilpailulla on pitkät perinteet. Derby ajetaan nyt 47. kerran, ja se on kaikkien aikojen rahakkain Derby. Voittajahevosen taustavoimille on luvassa 125 000 euron palkintopotti ja komea pokaali.

Vuosi sitten voittaja palkittiin 100 000 eurolla. Ikäkausikilpailujen palkintotason nousun on osaltaan mahdollistanut hevospelejä pyörittävän Fintoton tuloskehitys ja peliyhtiössä tehdyt säästötoimet.

Elian Webin taustavoimille valkeni jo viime vuonna, että Derby kannattaa ottaa tavoitteeksi. Ruuna tuli vahvassa iskussa viime viikon keskiviikkona käytyyn karsintaan ja voitti sen.

”Elian Web huilasi viisi viikkoa ennen karsintaa. Lepo oli hyväksi, koska kesällä se juoksi monta kovaa kisaa.”

Soronen tekee päätyökseen markkinointipäällikön töitä Oulun Äimäraution raviradalla. Kilvanajo on hänelle harrastus.

Derbyn finaalissa hän ajaa toista kertaa. Debyytti oli Callela Longshotin kanssa kolme vuotta sitten , ja silloin tuli seitsemäs sija.

Tämänkertaiseen kilpailuun lähtökohdat ovat hyvät.

”Lähtöpaikka on hyvä, ja hevonen parantaa karsinnoista, jos ei ole mitään piilevää sairautta”, arvioi Soronen.

Elian Web on startannut tänä vuonna seitsemän kertaa. Se on voittanut neljä kertaa ja ollut kerran toinen ja kerran kolmonen. Ruuna palkittiin vuosi sitten parhaana kolmevuotiaana. Koko urallaan se on juossut taustavoimilleen palkintorahaa runsaat 151 000 euroa.

Tänä kesänä Elian Webille on tullut onnistumisia tärkeissä kilpailuissa. Se voitti Mikkelissä Eugen Pylvänäisen muistoajon ja jäi vain kymmenyksen Suomen ennätyksestä mailin matkalla.

Suur-Hollola-viikonloppuna Elian Web oli ykkönen nelivuotiaiden 2 100 metrin matkalla. Kakkoseksi tuli Tuomas Korvenojan ohjastama Joe Di Maggio, joka on myös Derbyssä tavoittelemassa täysosumaa.

”Derby on suurin kisa, jonka Suomessa voi voittaa. Totta kai lähdemme ajamaan voitosta, mutta olemme tyytyväisiä, jos pääsemme kolmen parhaan joukkoon”, sanoo Soronen ja arvioi, että kovimmat vastustajat löytyvät kolmikosta Joe Di Maggio, Still Loving You ja Sahara One.

Vermon ravien päälähtö Derby on ohjelmassa lauantaina noin kello 17.45.