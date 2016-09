Viivi Lehikoinen ensimmäisen aikuisten Ruotsi-ottelun alla: ”Vielä ei jännitä”

Kuka? Viivi Lehikoinen Syntynyt 27.8.1999 Päälaji: 400 m aidat Ennätys: 57,65 Seura: Helsingin IFK Valmentaja: Jussi Ihamäki Opiskelee toista vuotta Mäkelänrinteen urheilulukiossa Saavutuksia pitkissä aidoissa: Alle 17-vuotiaiden Euroopan mestaruus 2016, Nuorten olympiafestivaalien voitto 2015.

Tampere

Sunnuntaina kello 13.40 Viivi Lehikoinen kyyristyy ensimmäisen kerran urallaan lähtötelineisiin aikuisten Ruotsi-ottelussa.

Viimeiseksi kerraksi se tuskin jää. 400 metrin aitojen 17-vuotiaiden Euroopan mestari on Suomen yleisurheilun lupaus, jonka ura aikuisten sarjassa on vasta alkutekijöissään.

”Vielä ei jännitä. Ehkä ennen kisaa ja aamulla. Se vaan lisää suorituskykyä, kun vähän jännittää”, Lehikoinen sanoo.

Lauantaina Lehikoinen kilpaili vielä nuorten ottelussa. Elokuun lopulla 17 vuotta täyttänyt juoksija oli mukana sadan metrin kilpailussa. Siinä sijoitus oli kolmas, ja juoksu tuntui puristamiselta.

”Satanen on vaikea matka, koska olen tottunut hyvään, rentoon ja helppoon juoksuun. Jos heti lähdössä ei ole edellä, näkee muut ja juoksu menee helposti jäykäksi. Ehkä satanen on vähän liian lyhyt matka”, Lehikoinen sanoo.

Sunnuntain kilpailussa Suomen naisilla on mainio tilaisuus kolmoisvoittoon. Hilla Uusimäellä on kilpailijoista kauden paras tilastoaika. Lehikoinen on listalla kakkosena ja Katri Määttänen kolmantena. Määttäsestä Ruotsin Hanna Palmqvistiin on liki kolmen kymmenyksen ero.

Omiin ennätysmahdollisuuksiinsa sunnuntaina Lehikoinen suhtautuu varovaisesti.

”Kyllä siihen ihan mahdollisuus on. Olen ollut vähän kipeä, mutta täällä on ollut niin hyvä tunnelma ja hyvä kisa. Tärkeintä tietysti ovat pisteet.”

Ruotsi-ottelun jälkeen Lehikoisen ulkokausi päättyy. Pitkistä aidoista palkintokaappiin tuli tänä vuonna Euroopan mestaruuden lisäksi Kalevan kisojen hopea henkilökohtaisella ennätyksellä 57,65.

Silti Lehikoinen sanoo kauden olleen jopa hieman ristiriitainen.

”Viime vuosi oli tuloskehitysvuosi, ja nyt kehitys on ollut tasaisempaa. Tavallaan olen tosi tyytyväinen, että on onnistunut Georgiassa, Kalevan kisoissa ja omissa EM-kisoissa. Pitää muistaa, että aina tuloskehitys ei tule niin kovaa. Kun miettii järjellä, niin olen tyytyväinen”, Lehikoinen sanoo.

17-vuotiaalla urheilijalla harjoitukset keskittyvät vielä paljon kokonaisuuden parantamiseen.

”Kunto, kestävyys ja muut jutut. Aidoissa pitää harjoitella askeleita, että juoksusta tulee helpompaa”, Lehikoinen sanoo talven ohjelmastaan.

Vaikka Lehikoinen arvioi sadan metrin juoksun itselleen liian lyhyeksi, hänet saatetaan nähdä tulevinakin vuosina juoksemassa alle ratakierroksen mittaisia pyrähdyksiä.

Uran päätähtäin on silti aidatulla ratamatkalla.

”Näitä on kiva vetää aina välillä, mutta enemmän pitäisin 200 metristä, sitä voisi juosta useamminkin. Pikkuhiljaa alkaa mennä enemmän pitkiin aitoihin. Nuorissa varsinkin arvokisat ovat keskellä kesää. Alkukesä menee pitkiin aitoihin ja sitten elokuussa voi vetää muita matkoja.”