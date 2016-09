Elian Web ja Soronen valloittivat Derbyn

Fakta Derbyn voittajat 2007–2016 2007 Photocopy / ohjastaja Jorma Kontio 2008 Ribaude / Harri Koivunen 2009 Target Hoss / Jorma Kontio 2010 Express Type / Harri Koivunen 2011 Seabiscuit / Jorma Kontio 2012 Brad De Velume / Tuomas Korvenoja 2013 Quite AN Avenger / Markku Nieminen 2014 Jonesy / Tuomas Korvenoja 2015 Fabrice Duo / Pekka Korpi 2016 XXXX

Yksi hevosmiehen suurimmista unelmista toteutui lauantaina Vermossa, kun Janne Soronen valloitti Elian Webin kanssa Suomessa syntyneiden nelivuotiaiden lämminveriravurien pääkilpailun.

Väkivahva ruuna tuli Lumijoelta kaukaa pohjoisesta Suomen pääradalle, johti lähdöstä maaliin ja voitti 2 600 metrin kilpailun ajalla 14,8a. Saksalaisen Conrad Lugauerin ajama Sahara One oli toinen ja Markku Niemisen ajokki Still Loving You kolmas.

”Voittaja oli jäätävän hyvä”, kehaisi Lugauer.

”Tällä kertaa Conrad oli oikeassa”, leukaili Soronen.

Soronen, 37, kilpaili Derbyssä toista kertaa, ja nyt tuli ensimmäinen täysosuma. Tuore voitto kartutti hevosen taustavoimien tiliä 125 000 eurolla.

”Tämä on ollut suurin maali, ja nyt siinä onnistuttiin”, sanoi Soronen voittajahaastattelussa kuraisella maalisuoralla.

Suomen suurimmassa kasvattajakilpailussa ovat perinteisesti juhlineet eteläisen Suomen raviammattilaiset. Ennen lauantaita voitto meni viimeksi pohjoiseen vuonna 2000, kun Kalajoelta tullut menestysori BWT Magic oli ykkönen.

”Toivottavasti tämä [Derbyn voitto] antaa uskoa muillekin pohjoisessa Suomessa työskenteleville ravi-ihmisille”, mietti Soronen.

Elian Web on nyt myös ensimmäinen naisen valmentama Derby-voittaja. Sorosen avovaimo Katja Melkko on tehnyt ruunan kanssa määrätietoisesti ja lujasti töitä.

Derbyn finaalia valmentaja seurasi pitkään tarkasti, mutta maalisuoran tapahtumat jäivät näkemättä.

”En katsonut, kun hevonen oli maalisuoralla. Vieressäni oli radan toimihenkilö, joka kertoi, että hyvin menee. Nyt fiilikset ovat uskomattomat. Hevonen vain oli niin yksinkertaisen hyvä”, iloitsi Melkko.

Elian Webistä on maksettu kasvattajarahat vain Suomessa käytäviin kilpailuihin.

”Ei harmita, vaikka kansainvälisiin kilpailuihin ei ole asiaa. Isoja kilpailuja riittää Suomessakin”, sanoi Soronen.

Soronen ja Melkko suuntasivat kohti Vermoa perjantaina. Paluu Lumijoelle Oulun eteläpuolelle koittaa sunnuntaina.

”Sovittiin, että jos menee huonosti, lähdetään heti kotiin, mutta jos käy hyvin, jäädään yöksi. Nyt syödään hyvin ja käydään muutamalla oluelle – ei sen ihmeempää”, kertoi Soronen.

Vermon ravipäivään sopi muitakin tärkeitä lähtöjä.

Vettä vihmoi taivaalta, mutta kokenut ravimies Tuomas Korvenoja ei ollut moksiskaan, kun kamppailu Suomen mestaruudesta pääsi vauhtiin. Korvenoja sai luottohevosestaan Jonesystä erinomaiset tehot irti ja pääsi juhlimaan titteliä.

Jonesyn voitto tuli ajalla 13,1a, ja se palkittiin 30 000 eurolla. Jonesy on tehnyt ennenkin tulosta Vermossa. Kuusivuotias ori voitti kaksi vuotta sitten rahakkaan Derbyn.

”Hevonen on raatanut koko kauden, ja nyt se ansaitsi voittonsa”, sanoi Korvenoja.

Korvenoja ohjasti kolmannen Suomen mestaruutensa. Aiemmat tittelit ovat tulleet Inspiration Ridella vuosina 2001 ja 2003.

Tyytyväisiin ravi-ihmisiin kuuluivat myös Seppo Sarkola ja Huittisista tulevan ori Hullumiehen taustavoimat.

Sarkolan ohjastama Hullumies voitti kylmäveristen Tähtisprintteri-kilpailun. Hullumies kesti suomenhevosten mailin matkalla väkevästi ja voitti ajalla 20,1a. Se on kylmäveristen rataennätys Vermossa.

Markku Ulander

