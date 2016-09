Mikko Ilonen oikaisi syöksykierteen uuteen nousuun –pelikaveriksi voittokamppailuun tulee kiertueen hymyilevä kulttihahmo

Monella pelaajalla olisi lähtenyt kierros raiteiltaan vastaavassa tilanteessa, jossa Mikko Ilonen oli lauantaina viiden reiän jälkeen golfin Euroopan-kiertueen kilpailussa Sveitsissä.

Ilonen aloitti kolmannen kierroksen Crans-sur-Sierren kentällä (par 70) kahdella par-tuloksella, mutta sitten tuli synkkä kolmen reiän jakso: kaksi bogia ja tuplabogi.

Niillä syöksyttiin tuloslistalla. Mutta sen jälkeen lahtelainen teki kuusi birdieä ja kiipesi takaisin kärjen kannoille tilanteeseen –9 (66+67+68).

”Pelasin vahvan kierroksen. En antanut huonon startin vaikuttaa tekemiseeni, sillä lyönnit tuntuivat aiempia päiviä vahvemmilta ja paremmilta kuin edellisinä päivinä”, Ilonen sanoi tiedotteessa.

Sunnuntain päätöskierrokselle Ilonen lähtee jaetulta neljänneltä sijalta neljän lyönnin päässä johdossa olevasta Australian Scott Hendistä.

Nyt Ilosella on hyvä mahdollisuus kauden parhaaseen sijoitukseensa, eikä voittokaan ole ulottumattomissa. Tähän mennessä paras noteeraus on 12. sija, joka tuli jo talvella Malesiassa. Kolme kertaa hän on ollut 13:s.

”Tämä on jo nyt ollut erinomainen viikko myös kentän ulkopuolella. Sunnuntaina olisi hyvä saada kärkeä kiinni heti alussa”, sanoi Ilonen, jolla on reissussa perhe mukana.

Toiseksi pelikaverikseen Ilonen saa kiertueen eräänlaiseksi kulttihahmoksi tällä kaudella nousseen muhkeapartaisen Englannin Andrew ”Beef” Johnstonin, joka leveällä hymyllään on valloittanut yleisön kaikkialla.