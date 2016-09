Hymyilevän miehen poika koki nyrkkeilymaailman raakuuden – yhden tappion hinnaksi tuli satoja tuhansia euroja

”Ei se aina meillä toiminut.”

Niin kuvailee nyrkkeilyvalmentaja, -manageri ja -promoottori Pekka Mäki nyt jo noin kolmen vuosikymmenen takaisia hetkiä, jolloin hän nyrkkeili ja hänen isänsä valmensi.

Isä Olli Mäki oli aktiiviaikoinaan nyrkkeilyssä sekä amatöörien että ammattilaisten Euroopan mestari. Nyrkkeilijä, jonka elämäntarinaa kertoo viikonloppuna teattereihin tullut Hymyilevä mies.

80-luvun puolivälin tietämillä Pekka Mäki lähti tavoittelemaan nyrkkeilymenestystä isänsä valmennuksessa. Nyrkkeily oli ollut Mäen perheessä läsnä, mutta Pekan lapsuusvuodet olivat kuluneet jalkapallon ja jääkiekon parissa. Olli-isän urakin loppui jo Pekan ollessa kolmen vanha.

”Olin ehkä vähän kapinallinen, villi nuori, joka halusi aina sanoa vanhemmilleen vastaan. Nyt myöhemmin voi jo halata isäänsä ja sanoa, että rakastaa häntä. Silloin se oli vähän toisin päin”, Mäki sanoo.

”Olen ylpeä siitä, että oman isän ja äidin elämäntarina on otettu elokuva-aihioksi.”

Toisen polven nyrkkeilijä menestyi urallaan varsin hyvin. Poikien ja juniorien sarjassa vuonna 1970 syntynyt Mäki voitti Suomen mestaruudet ja aikuisissa kaksi pronssia.

Aktiiviura päättyi kuitenkin jo 21-vuotiaana, kun ensimmäinen lapsi syntyi.

Pian sen jälkeen nyrkkeilyn parissa alkoi ura, josta Pekka Mäki tunnetaan paremmin. Hän siirtyi valmentamaan, ja myöhemmin rooli on laajentunut promoottoriksi ja manageriksi.

Kun Mäen valmennusvuosia kerrataan, nousee Amin Asikaisen nimi esiin väistämättä. Eikä se ole ihme. Mäki kulki pitkän tien nyrkkeilijän rinnalla.

Asikainen nyrkkeili vuoteen 2001 asti amatöörinä Mäen valmennuksessa. Kun Asikaisen ammattilaisura alkoi, valmennussuhde jatkui. Samassa tallissa nyrkkeili Juho Tolppola. Kaksikkoa mainostettiin esimerkiksi ”Vain mestaruus kelpaa” -teemalla.

Ammattilaisiskijöiden valmentajana Mäen päivätyö alkoi siirtyä puhtaasti nyrkkeilyyn. Vaikka alku olikin hankalaa, unelma säilyi elossa.

Keskeistä oli pitää urheilijat koko ajan kovassa kunnossa. Silloin avautuneisiin ottelutilaisuuksiin pystyi reagoimaan nopealla aikataululla.

Asikaisen ura eteni ja vuonna 2006 hän otteli keskisarjan Euroopan mestaruudesta Sebastian Sylvesteriä vastaan – ja voitti. Samalla hänestä tuli ensimmäinen suomalainen ammattilaisten Euroopan mestari sitten Olli Mäen vuoden 1964 tittelin.

Se oli Mäen mukaan isku kultasuoneen, sillä ammattinyrkkeilyn näkyvyys kasvoi huimasti. Kultasuoneen kiinni pääseminen vaati kovaa työtä.

”Amin ei ollut teknisesti tai taktisesti erityisen lahjakas, mutta se mikä hänellä oli, oli harjoittelun lahja. Hän oli tinkimätön harjoittelija. Ihan säälimätön itsensä rääkkääjä. Lahja harjoitella kovaa on yksi tärkeimmistä. Kovalla työmäärällä voi kompensoida asioita paljon.”

Osoitus nyrkkeilymaailman raakuudesta tuli seuraavana vuonna, kun Asikainen otteli uudestaan Sylvesteriä vastaan ja puolusti Euroopan mestaruuttaan. Mäki arvioi jälkikäteen, että ottelun seurauksena Asikaiselta jäi saamatta miljoona euroa ja häneltä managerina 200 000–300 000 euroa.

Eivät rahat yksittäisestä EM-ottelusta olisi tulleet voitollakaan. Siitä kokonaispalkkio oli Mäen mukaan 150 000 euron paikkeilla. Voitolla ja tappiolla avautuneet uranäkymät vaan olivat tyystin erilaiset. Asikaisella oli jo tarjous ottelusta kiistatonta maailmanmestaria Jermain Tayloria vastaan. Vaikka Taylorille olisi hävinnyt, olisi Euroopasta voinut hakea uutta nousua.

Häviöllä kertaalleen voitetulle Sylvesterille oli puolestaan ovia sulkeva vaikutus. Siksi valmentaja-manageri Mäki ei ollut innoissaan ottelusta ylipäätään.

Ottelussa suomalainen hallitsi tapahtumia selvästi ja johti ottelua. Puolivälissä Mäki antoi ohjeet, jotka perustuivat siihen, että Asikainen malttaa: puolustustavaa nyrkkeilyä, Sylvesterin houkuttelua ja hyökkäyksiä vastaiskuilla. Ne olivat olleet Asikaisen vahvuuksia, vaikka hänestä julkisuudessa tehtiin tyrmääjää.

Kun seitsemäs erä ottelussa alkoi, Mäki näki kulmasta kuinka Asikainen jatkoi hyökkäysvyörytystään. Se kostautui. Sylvesterin vasen koukku yllätti Asikaisen ja tämä putosi korkealta takamukselleen.

Seuraavalla erätauolla Asikainen oli skarppi ja vakuutti kaiken olevan kunnossa. Kahdeksannessa erässä Mäki huomasi tilanteen jättäneen jälkensä.

Ottelun jälkeisissä lääkärintarkastuksissa selvisi, että yksi Asikaisen selän lannenikamista oli pullistunut. Korkealta putoaminen oli luultavasti vaurioittanut sitä. Ja kun nyrkkeilijän selässä on vikaa, iskut eivät toimi, sillä lyönnin palatukseen tarvitaan selän lihaksia. Nyrkkeilykielellä sanotaan kuvaavasti, että Asikainen kaatui iskujensa päälle.

Lopulta ottelu päättyi Sylvesterin voittoon teknisellä tyrmäyksellä. Asikainen menetti EM-vyönsä eikä enää urallaan voittanut titteliä.

Mäki sanoo tapauksen olleen opetus urheilijan henkisistä ominaisuuksista. Mäki uskoo Asikaisen omaksuneen alitajuisesti itsekin sen, että on tyrmääjä.

Tyrmäyksellä otettuja voittoja Asikaisen tilillä olikin, mutta avautuneet tyrmäyspaikat eivät perustuneet aktiiviseen hyökkäämiseen. Asikaisesta saattoi saada jopa aran ja epävarman oloisen kuvan, mutta Mäki sanoo tyylin olleen pikemminkin varovaisuutta. Tämän lisäksi Asikaisella oli silmiinpistävä kyky olla rohkea silloin kun hän joutui vastustajan ahdistamaksi.

”Aminin vahvuus nyrkkeilijänä oli reaktionopeus ja hyvät vastaiskut. Hän ei ollut brutaalin vahva eikä murtanut vastustajia fysiikallaan. Hän antoi kaverin tulla, antoi vähän taakse ja pääsi lyömään vastaan. Silloin yleensä porukka nukkui”, Mäki kuvaa.

”Kun Aminilta on kysytty, miksi hän ei noudattanut käskyjä, hän sanoo olleensa varma, että saa vedettyä Sylvesterin ulos seitsemännessä erässä.”

Asikaisen jälkimmäisestä Sylvester-ottelusta on kulunut jo yhdeksän vuotta. Pekka Mäki muistelee tapahtumia Pitäjänmäessä Ringside Gym -salin sohvilla. Ravintolatilojen alapuolelle perustetulla salilla avautuu näkymä, joka on tuttu esimerkiksi Euroopan mestari Edis Tatlille ja maailmanmestari Eva Wahlströmille, jotka kuuluvat salilla harjoitteleviin nyrkkeilijöihin.

Kun harjoitukset alkavat, äänimaailmassa sekoittuvat säkkeihin mätkähtävät hanskat sekä säkkejä kannattelevien ketjujen kilinä.

Nykyisillekin nyrkkeilijöille Mäki kertoo Asikaisen ottelua hävittyine mahdollisuuksineen esimerkkitapauksena siitä, että nyrkkeily on yhteispeliä.

”Jos Amin olisi pitänyt Euroopan mestaruuden, hän olisi voinut otella vielä maailmanmestaruudesta ja kuka tietää mitä. Silloin Aminin päätös ei ole enää oma, vaan tiimin päätös, joka koskee konkreettisesti kaikkia”, Mäki kuvaa.

Ammattilaispuolelle siirtymisen jälkeen Mäen oma toimenkuva oli alkanut laajentua. Ura oli alkanut valmentajana, mutta vuosituhannen alkupuolelta lähtien mukaan tuli managerin ja promoottorin tehtäviä.

Pitäjänmäen salin seinällä on julisteita ammattinyrkkeilyilloista, jotka hän on valmentamisen ohella järjestänyt. Niitä on noin 65, osa suurempia ja osa pienempiä.

Pelkkää ruusuilla tanssimista työ ei ole ollut. Matkalle on mahtunut esimerkiksi taustayhtiö P3 Boxingiin kohdistettu konkurssihakemus, jonka Verohallinto perui maaliskuussa 2014.

Mäki sanoo joutuneensa motivoimaan itseään töihin monta kertaa vuosien varrella. Välillä usko nyrkkeilyyn tulonlähteenä on ollut lujilla. Esimerkiksi silloin kun Hartwall Areenalle suunniteltu Nikolai Valujevin ja Ruslan Tšagajevin välinen WBA-liiton raskaan sarjan MM-ottelu peruuntui päivää ennen koitosta alkukesästä 2009 Tšagajevin hepatiittitartunnan ja Valujevilta puuttuneen rokotuksen takia.

Mäki oli mukana järjestelemässä ottelua Live Nationin ja ruotsalaisen Tailor Eventsin kanssa. Mäki ehti jo ilmoittaa medialle koko illan peruuntumisesta, mutta lopulta ilta järjestettiin ja paikalle tulleille katsojille kompensoitiin osa lipun hinnasta.

”Kaikki kulut olivat jo rantautuneet. Jos emme olisi ajaneet iltaa läpi vajaana, kaikki olisi ollut pelkkää menoa. Vajaana iltana tappiota tuli 200 000 euroa.”

Illan jälkipuinti jatkuu oikeudessa vieläkin. Järjestäjäosapuolena ollut Tailor Events on eri mieltä Live Nationin ja Mäen kanssa siitä, millainen on Tailor Eventsin vastuu tappioista.

Lähiaikoina Mäen tehtäviin on tulossa muutos. Hän sanoo promoottorin töiden kuormittaneen liikaa. ”Kaatuneen päälle”, kuten hän itse asian ilmaisee. Sen vuoksi kapasiteettia jäänyt käyttämättä valmennuspuolella.

Siksi hän onkin siirtymässä syrjään promootioista ja keskittyy jatkossa pelkkään valmentamiseen. Parhaillaan Mäki on rakentamassa uutta yritystä nyrkkeilybisnekseen. Hän keskittyy valmentamiseen, markkinoinnilla ja myynnillä on omat työntekijänsä.

”Alan keskittyä urheilijoihin ja heidän kehittymiseensä. Ilman heitä ei ole mitään minkä varaan rakentaa”, Mäki sanoo.

Mäki uskoo olevansa valmentajana yhä noviisi. Tiedon tuoma tuska on hänen mielestään valtaisa. Tieto avaa näkymät erilaisille mahdollisuuksille harjoitella.

Juuri se erottaa Mäen mielestä asiantuntijan osaajasta. Hän muistuttaa, että asiantuntijan on helppoa sanoa, miten urheilijan pitäisi toimia. Heitä löytyy katsomoistakin runsaasti.

Osaajat erottuvat asiantuntijoista siinä, että he pystyvät opettamaan urheilijan toimimaan halutulla tavalla. Ja osaajia Mäki sanoo olevan valmennuksen parissa niukasti.

”Olen sanonutkin, että vain täydellinen tietämättömyys voi luoda täydellisen itsevarmuuden”, Mäki sanoo.

Mäki toisi näyttelijöiden tukijärjestelmän urheiluun

Suomessa nyrkkeily on saanut loppukesästä julkisuutta Mira Potkosen olympiapronssin myötä. Pekka Mäki sanoo seuranneensa Potkosen otteita ilolla. Hän toivoo menestyksen avaavan päättäjien silmiä pienemmille lajeille.

Mäki on itse tehnyt nyrkkeilystä itselleen ammatin valmentajana, promoottorina sekä salin osakkaana. Hän sanoo olevansa itse jopa mustavalkoinen siinä, että haluaa tehdä kunnolla tai ei ollenkaan.

”Jos haetaan kansainvälistä menestystä, pitäisi ymmärtää, että se ei tule amatööritoiminnalla vaan ammattimaisella tekemisellä. Tekeminen voi olla ammattimaista, mutta sen pitäisi olla myös ammatillista, että ei ole mitään muuta häiritseviä tekijöitä”, Mäki sanoo.

Mäki kertoo jutelleensa elokuva-alan ihmisten kanssa hiljattain Kokkolassa, jossa pidettiin Hymyilevä mies -elokuvan ennakkonäytös. Molemmilla aloilla tuet perustuvat apurahoihin, mutta Mäki pitää näyttelijöiden järjestelmää toimivampana.

”Näyttelijät anovat apurahaa etukäteen johonkin projektiin. Niin pitäisi olla urheilussakin, että rahaa saa matkalle tavoitteeseen eikä sitten kun on tavoitteessa”, Mäki sanoo.

”Tässä tullaan rahanjakajien ammattitaitoon. Kuka tietää ja perehtyvätkö he tarpeeksi asiaan.”

Mäki muistuttaa, että tämän hetkinen tulostaso ei välttämättä kerro kaikkea potentiaalista. Rahanjaon perustuessa odotusarvoon myös virhearviot ovat mahdollisia.

”Pitää olla valmis siihen, että rahoja investoidaan vähän riskilläkin. Esimerkiksi yllättävästä loukkaantumisesta ei voi tietää etukäteen. Se kuuluu asiaan.”

Kuka? NyrkkeilyvalmentajaPekka Mäki Syntynyt Kirkkonummella 6.2.1970. Valmentamisen lisäksi tehnyt töitä managerina ja promoottorina. Isä Olli Mäki ja äiti Raija Mäki. 2. syyskuuta ensi-iltaan tullut elokuva Hymyilevä mies perustuu Olli ja Raija Mäen tarinaan. Valmentanut Amin Asikaisen ja Edis Tatlin ammattilaisten Euroopan mestareiksi. Muita valmennettavia esimerkiksi Joni Turunen, Juho Tolppola, Niklas Räsänen. Artikkeliin liittyvät Kauhea toinen erä – Suomen ehkä lahjakkain nyrkkeilijä palasi kaikkien aikojen otteluun 21.10.2015

