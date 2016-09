Jenson Buttonista ei tullut Valtteri Bottaksen tallikaveria

Monza. Jenson Buttonista ei tule Valtteri Bottaksen tallikaveria. 36-vuotias britti ei aja ensi vuonna kilpaa missään. Williams olisi toivottanut entisen kuljettajansa avosylin takaisin, mutta Button torjui tarjouksen.

Buttonin vetäytymisessä on samoja piirteitä kuin mitä oli Mika Häkkisellä hänen ilmoitettuaan sapattivuoden pitämisessä Italian Grand Prix -viikonloppuna 15 vuotta sitten.

Kumpikaan ei puhunut uran lopettamisesta.

Button on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen McLarenin kanssa toimiakseen varakuljettajana ja samalla tiimin ja auton kehitystyössä. Sopimukseen sisältyy myös optio kilpa-ajamisesta 2018, mutta käytännössä varmaa on, että Buttonin viimeiseksi kisaksi jää tämän vuoden Abu Dhabin finaali.

36-vuotias brittitähti vakuutti olevan hyvin onnellinen ratkaisustaan.

Häkkisen tavoin hänestä tulee myös tallinsa lähettiläs.

Button kertoi elokuun tauolla ymmärtäneensä, miten paljon hän hyötyisi vapaa-ajasta. Niinpä tauon jälkeen hän käynnisti neuvottelut Ron Dennisin kanssa.

”Kesälomalla minulla oli hauskaa ystävieni ja perheeni kanssa, kun sain elää aivan omilla aikatauluillani, mitä en ole tehnyt 17 vuoteen. Olen elänyt ja hengittänyt formuloita siitä asti, kun täytin 19 vuotta. Nyt olen 36. Sitä menee Grand Prix -viikonloppuun, ja kaikki muu aika menee palautumiseen, sekä valmistautumiseen seuraavaan kisaan.”

”Niinpä Spassa aloitimme Ronin kanssa alustavat keskustelut, mitä haluan tehdä.”

”Ensi vuonna toimin tämän tallin lähettiläänä. Teen töitä tiimin kanssa kaikin tavoin, mitä pystyn auttaakseni tiimiä parempaan tulevaisuuteen. Ajan simulaattoria, pysyn läsnä, treenaan kovaa, ja käyn monissa kisoissa varmistamassa, että kaikki sujuu oikeaan suuntaan, sekä annan sen palautteen, mitä osaan”, Button listaili.

”Kuten me kaikki tiedämme, kun ajaa kilpaa F1-tasolla, et ole vain kilpakuski. Se on sinun elämäsi. Kaipaan ehdottomasti taukoa siitä vuonna 2017.”

Button väittää, että mahdollisuus palata kilparadalle 2018 kiehtoo häntä.

”Kaudeksi 2018 McLaren-Hondalla on optio minusta ajaa kilpaa. Se on aika hieno juttu, ja tietenkin se on kaukana tulevaisuudessa”, Button täsmensi.