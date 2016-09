Roman Eremenko odottaa hankalaa peliä: ”Kyseessä on historiallinen peli”

Suomen jalkapallomaajoukkueen avainpelaaja Roman Eremenko odottaa vaikeaa peliä maanantaisesta MM-karsinta-avauksesta Kosovoa vastaan.

”Katsoin listaa ja ihan hyvissä seuroissa pelaavat. Tunnen yhden pelaajan Berishan, hän pelaa Anzhissa Venäjällä ja hän on hyvä pelaaja. Tulee vaikea peli”, Eremenko ennakoi Palloliiton verkkosivulla.

Kosovo pelaa historiansa ensimmäisen karsintaottelun, joten lataus on vierailla Turussa varmasti kohdallaan, ja Eremenko tiedostaa asian.

”Varmasti heillä on intoa, kyseessä on historiallinen peli. Suomessakin heillä paljon kannattajia, tulee hyvä tapahtuma.”

Eremenko on ollut hyvässä vireessä seurajoukkueessaan Moskovan TsSKA:ssa. Hän on tehnyt viidessä ottelussa kolme maalia ja odottaa malttamattomana MM-karsintojen alkamista.

”Olen parantunut flunssasta, ja nyt ole täynnä intoa.”

Maajoukkueen vasen puolustaja Jere Uronen tiedostaa Eremenkon tavoin, että maanantain ottelu on vieraille merkittävä, mutta muistuttaa, että Suomi haluaa ottelusta kolme pistettä.

”Ottelu on Kosovolle tietysti iso juttu. Ja minusta se on hieno asia futikselle, että uusia maita pääsee nauttimaan näistä karsintapeleistä.”

”Mutta meille se on kuitenkin ”vain” karsintapeli. Me halutaan aloittaa kolmella pisteellä, oli vastassa ketä tahansa. Kun teemme omat juttumme oikein ja pelaamme hyvin, niin meillä on saumat pisteisiin ketä tahansa vastaan”, Uronen sanoo.