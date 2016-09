Suomi pääsee MM-karsinnoissa osaksi Kosovon jalkapallohistoriaa

Kun Kosovon jalkapallomaajoukkue astelee Turun Veritas-stadionilla MM-karsintaotteluun Suomea vastaan, päättyy yksi aika ja uusi alkaa. Kosovon historian ensimmäinen virallinen ottelu merkitsee sitä, että maa on viimeinkin virallinen osa kansainvälistä jalkapalloperhettä.

Se on vuosien työn tulosta. Matkan varrella Kosovoa ovat olleet avittamassa myös suomalaiset jalkapalloilijat, kosovolaistaustaiset Veikkausliigapelaajat Mehmet Hetemaj ja Lum Rexhepi. Kaksikko oli samaan aikaan toukokuussa 2014 edustamassa Kosovoa harjoitusottelussa Turkkia vastaan.

Rexhepi kertoi, että Kosovon päävalmentaja soitti hänelle jo vuosia sitten ja kyseli kiinnostusta pelata Kosovon joukkueessa.

”Pidin asiaa niin etäisenä, että ajattelin, että se ei toteudu ikinä. Sitten tuli kutsu, ja ajattelin käydä katsomassa meiningin. Turkki-ottelussa vakuutuin koko jutusta”, Rexhepi kertoi.

Kosovo oli saanut vuonna 2014 viimein luvan pelata kansainvälisiä harjoitusotteluita. Kosovon jalkapalloliitto oli käynyt luvan saamisesta pitkällisiä neuvotteluita Serbian jalkapalloliiton kanssa, ja neuvotteluissa välittäjinä olivat toimineet Euroopan jalkapalloliiton Uefan puheenjohtaja Michel Platini ja kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Sepp Blatter.

Lupa ei tullut ilman ehtoja, sillä ottelussa ei kuultu kansallislauluja, eikä Kosovo saanut tuoda lippuaan kentälle.

Hetemaj muisteli maan toista harjoitusottelua Mitrovicassa Kosovossa.

”Minua jossain määrin jopa säälitti se toiminta. Harjoituskenttämme ei ollut jalkapallokenttä, se oli täynnä kuoppia. Pallot olivat löysiä. Sain yhden nopean hieronnan, joka kesti pari minuuttia, ja se tehtiin sängyssä. Hierontapöytä painoi kuulemma liikaa”, Hetemaj naurahti.

Tuloksella ei ollut Kosovon ensimmäisissä otteluissa merkitystä.

”Pelissä tunnelma oli huikea. Meillä kesti pitkään päästä Mitrovicasta Adem Jashari -stadionille. Viiden minuutin matkaan meni kolme varttia, koska ihmiset pysäyttelivät bussiamme ja hurrasivat”, Hetemaj kertoi.

Kyyneleet valuivat stadionilla monella vanhemmalla ihmisellä. Ottelu toi tunteet pintaan ja muistot sodasta.

Ensimmäisen puoliajan jälkeen Turkki johti vain 1–0. Kun Turkki teki muutaman maalin lisää, katsomosta alkoi nopeasti kuulua vihellyksiä. Ottelu päättyi Turkin 6–1-voittoon.

”Minulle tuli jo silloin mieleen, että toiminnan pitää kehittyä paljon, jos he haluaisivat mukaan Xherdan Shaqirin, Valon Behramin ja Granit Xhakan kaltaisia pelaajia”, Hetemaj sanoi.

Sveitsin maajoukkuepelaajien Shaqirin, Behramin ja Xhakan allekirjoitukset olivat haluttuja, kun Kosovon jalkapalloliitto keräsi nimiä vetoomukseensa vuonna 2012.

James Montaguen kirjassa Thirty-One Nil on kuvaus siitä, miten Kosovon liiton johtaja tapasivat salamyhkäisesti Sveitsin maajoukkuetta edustavat kosovolaistaustaiset pelaajat MM-karsintaottelun alla vuonna 2012. Kosovon jalkapallohanke oli ollut juuri esillä Sveitsin lehdistössä, ja Shaqirin lojaalisuus oli kyseenalaistettu.

”Iso lehti oli minua vastaan. Ehkä menetämme Shaqirin, se kirjoitti”, Shaqiri kertoi.

Shaqirille päätös ei ollut mustavalkoinen.

”Äitini ja isäni ovat sataprosenttisesti kosovolaisia. Nimenikin kertoo, että se ei ole Sveitsistä, vaan Kosovosta. Synnyin Kosovossa”, Shaqiri kuvaili identiteettiään.

”Mutta syntymäni jälkeen muutin Sveitsiin vanhempieni kanssa. Menin kouluun täällä ja pelasin ensimmäistä kertaa jalkapalloa täällä. Minulle oli aina selvää, että pelaisin Sveitsille”, Shaqiri kertoi.

Sveitsin muutkin kosovolaistaustaiset pelaajat olivat samoilla linjoilla.

Myös Serie A -seura Laziota edustava ja Albanian maajoukkueen pelaaja Lorik Cana allekirjoitti vetoomuksen mutta tyrmäsi toiveen maajoukkuekansalaisuuden vaihdosta.

”Edustan ja pelaan kansalleni. Synnyin kyllä Kosovossa. Jonain päivänä haluaisimme saada kaikki albanialaiset pelaamaan samassa joukkueessa. Olisimme loistava joukkue”, Cana kertoi kirjassa.

Canan ajatukset edustivat unelmaa Suur-Albaniasta.

Shaqiri oli ollut oikeassa, että ottelusta Albaniaa vastaan voisi tulla kuuma. Loanheitosta vastasivat albanialaiset. Joka kerta, kun Shaqiri, Behrami tai Xhaka koskivat palloon, buuasivat albanialaiskannattajat ja pilkkasivat heitä pettureiksi.

Kosovon joukkue on tekemättömässä paikassa maan historian ensimmäisen karsintaottelun alla. Vielä sunnuntaina Kosovon liitto odotti pelilupaa kuudelle pelaajalle.

Rexhepi ei ehtinyt saada lupaa ennen karsinta-avausta.

”Turkki-ottelun jälkeen huomasin, miten paljon perheeni ja sukulaiseni saivat irti iloa siitä. Sillä oli iso painoarvo päätöksessä. Minun täytyy nyt lentää lähimpään suurlähetystöön tai Kosovoon hakemaan passia ja vasta sitten voimme hakea maajoukkuekansalaisuuden vaihtoa”, Rexhepi kertoi.

Hetemaj katsoo ottelun Ylen studiossa asiantuntijan roolissa.

”Jokainen kosovolainen on erittäin kiitollinen Suomelle siitä, mitä Suomi on antanut heille. Koko Kosovo on kiitollinen Suomelle, koska Martti Ahtisaari oli suuressa roolissa Kosovon itsenäistymisprosessissa”, Hetemaj sanoi.

Maanantaina Kosovo ja kaikki kosovolaiset ympäri maailman pysähtyvät maanantaina katsomaan ottelua.

