Nuori Pouille yllätti Nadalin trillerissä – peräti kolme ranskalaista US Openin puolivälierissä

Espanjan Rafael Nadalin urakka tenniksen US Openissa miesten kaksinpelissä päättyi sunnuntaina, kun maailmanlistan vitonen hävisi Ranskan Lucas Pouillelle viisieräisessä trillerissä 1–6, 6–2, 4–6, 6–3, 7–6 (8–6).

Tappio sinetöi Nadalin heikon ja loukkaantumisten riivaaman kauden. Hän ei saavuttanut yhtään Grand Slam -turnauksen puolivälieräpaikkaa, sillä Ranskan avoimissa tullut rannevamma piti hänet sivussa myös Wimbledonista.

Pouille on maailmanlistalla sijalla 25. Hänellä oli viidennessä erässä kolem ottelupalloa katkaisupelissä, jota hän johti 6–3.

Nadal selvitti niistä jokaisen, mutta tyri sitten helpohkon palautuslyönnin verkkoon heikolla kämmenlyönnillä.

Pouille sai neljännen ottelupallonsa ja tällä kertaa kämmenlyönti upposi sivurajaa hipoen Nadalin kenttäpuoliskolle.

”Halusin käyttää tilaisuuteni ja hyökätä aggressiivisesti kämmenpuoleltani. Niin tein viimeisessä ottelupallossa”, ranskalainen kertasi AFP:n mukaan.

Nadal harmitteli epäonnistumistaan ottelun toiseksi viimeisessä pallossa, mutta ei sen kummemmin jossitellut.

”Tilanne oli 6–6 katkaisupelissä. Pelasin tilanteen oikein ja minulla oli paikka ratkaista, mutta tein virheen. Se siitä. Ei kannata sekoittaa päätään miettimällä tällaisia asioita”, Nadal analysoi.

22-vuotias Pouille on saanut New Yorkissa kunnon kestävyysharjoituksen. Hän pelasi Nadalia vastaan jo kolmannen peräkkäisen viisieräisen ottelunsa US Openissa. Edes 22 000-paikkaisen Arthur Ashe -stadionin yleisö ei hämmentänyt.

”Keskuskentällä oli paras ilmapiiri. Lopussa katsomo oli ihan täynnä. Välillä en kuullut, kun sanoin itsekseni allez, allez, allez”, Pouille kuvaili.

Tämän vuoden US Open on ranskalaisittain menestyksekäs. Pouille kohtaa puolivälierissä maanmiehensä Gael Monfilsin.

Myös Jo-Wilfried Tsonga selvisi kahdeksan parhaan joukkoon. Hän pudotti turnauksen viimeisen jäljellä olleen yhdysvaltalaisen miespelaajan Jack Sockin.

Näin monta ranskalaista nähtiin Grand Slam -turnauksen puolivälierissä edellisen kerran yli 70 vuotta sitten. Pouille tai Monfils nähdään varmuudella välierissäkin, mutta Tsongalla on edessään hankala paikka. Hän kohtaa puolivälierissä maailmanlistan ykköspelaajan Novak Djokovicin.