Ruotsi siirtyy Zlatanin jälkeiseen aikaan – maaleja voi tulla ikävä

Ruotsi karsinnoissa Ruotsi on esiintynyt edellisen kerran jalkapallon MM-kisoissa vuosina 2006 ja 2002. Turnaus päättyi molemmilla kerroilla neljännesvälieriin. Maan parhaat saavutukset ovat vuoden 1958 kotikisojen MM-hopea, sekä vuosien 1950 ja 1994 MM-pronssit. EM-kisoissa joukkue on esiintynyt 2000-luvulla joka kerta.

Ruotsin jalkapallomaajoukkue on erikoisessa tilanteessa tiistaina, kun se aloittaa MM-karsinnat kotipelillä Hollantia vastaan.

Joukkue ei nimittäin voi enää kääntyä Zlatan Ibrahimovicin puoleen tiukan paikan tullen, sillä maan kaikkien aikojen jalkapalloilija lopetti maajoukkueuransa Ranskan EM-kisoihin heinäkuussa.

EM-kisoihin päättyi myös Erik Hamrénin pesti päävalmentajana, ja uusi luotsi Jan Andersson on haastavan tilanteen edessä ilman joukkueen suurinta tähteä.

”Puhuin Zlatanin kanssa, ja hän teki hyvin selväksi, että se kappale on suljettu”, Andersson kommentoi elokuun lopulla.

”On turha miettiä, millaista ennen oli.”

Anderssonin tilannetta ei käy kateeksi, sillä Zlatanin lisäksi maajoukkueuransa päätti Ranskan mahalaskuun myös maalivahti Andreas Isaksson, puolustaja Erik Johansson sekö keskikenttäpelaaja Kim Källström.

Tiistain tärkeään avausotteluun hän on koonnut ryhmän, jossa kansainvälinen kokemus on melko ohutta. Mukana on myös kaksi täysin uutta tulokasta, Marcus Rohden, 25, ja Alexander Fransson, 22.

Lohko A:ssa pelaavat Ruotsin ja Hollannin lisäksi Ranska, Bulgaria, Valko-Venäjä ja Luxemburg, joten Ruotsin olisi tärkeä saada nopeasti pistetili auki. Sitä Andersson ei kuitenkaan lähde lupaamaan.

”En voi taata voittoa, mutta takaan, että olemme 100-prosenttisesti ammattilaisia”, hän kommentoi Aftonbladetille hiljattain.

Andersson, 53, luotsasi Norrköpingin Ruotsin mestariksi vuonna 2015, ja hänet tunnetaan tiukasta suhtautumisestaan ja hyökkäysvoittoiseen peliin pyrkimisestä.

Tuore päävalmentaja ehti jo aiheuttaa pienimuotoisen kohun ilmoittamalla, että kaikkien maajoukkuepelaajien odotetaan laulavan maan kansallislaulu ennen pelejä, mitä Zlatan ei koskaan tehnyt. Andersson pyörsi kuitenkin myöhemmin puheensa ja sanoi, ettei laulaminen ole pakollista.

Viime viikolla Anderssonin vei joukkueen metsään rakentamaan yhdessä nuotio kohottaakseen joukkuehenkeä. 2,5 tunnin retki paransi tiettävästi yhteishenkeä, ja samaan aikaan Hollanti hävisi maaottelussa Kreikalle maalein 1–2.

Ruotsissa vallitseekin varovainen optimismi ennen MM-karsintojen alkua, ja usean asiantuntijan mielestä joukkueena pelaaminen voi tuoda paremman tuloksen kuin yhden supertähden ympärille rakennettu ryhmä.

Unohtaa ei kuitenkaan sovi, että Zlatan pelasi maajoukkueessa yhteensä kunnioitettavat 116 ottelua ja teki niissä 62 maalia. Niitä maaleja voi vielä tulla ikävä.

Lähde: AFP