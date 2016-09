Lisää lihasta ja Valioliigaan – Thomas Lam on maajoukkueen ainoa lupaava toppari

Kuka? Thomas Lam Seura Nottingham Forest. Aiemmat seurat: PEC Zwolle, AZ Alkmaar. Syntynyt 18. joulukuuta 1993 Amsterdamissa. Palloliitto palkitsi Lamin vuoden 2011 lupaavana nuorena pelaajana. A-maajoukkueessa viisi ottelua.

Joskus ero hävityn ja voitetun kaksinkamppailun välillä voi olla kilo tai kaksi. Suomen jalkapallomaajoukkueen topparin Thomas Lamin mukaan kuusi kiloa lihasta riittäisi.

188-senttisellä topparilla on vielä yksi selvä heikkous, lihasta puuttuu luiden ympäriltä.

”Englannin Mestaruussarjassa useimmat joukkueet pelaavat kahdella kärjellä, ja minun pitää pärjätä heitä vastaan fyysisesti. Haluan saada jotain kuusi kiloa lisää painoa. Meillä on hyvä ohjelma siihen. Siinä menee aikaa”, Thomas Lam kertoi.

22-vuotias Lam on tällä haavaa Suomen jalkapallomaajoukkueen lupaavin toppari. Kaikki muut ovat jo kauan sitten ohittaneet iän, jossa heitä olisi vielä voinut kutsua lupauksiksi. Lam on vasta matkalla kohti uransa huippua.

Lamin kohdalla ei voi unohtaa Jari Litmasen siunausta.

”Kun olin pikkupoika, Litti antoi pusun poskelleni ja sanoi, että minusta tulisi hyvä jalkapalloilija”, Lam kertoi Helsingin Sanomissa kolme vuotta sitten. Lamin suomalainen äiti tutustui Ajaxissa pelaavaan ”Kuninkaaseen” laulaja Tommi Läntisen kautta. Ehkä se oli samalla enne siitä, että Lam joutuisi kulkemaan A-maajoukkueessa Litmasen tavoin Via Dolorosaa.

Lam jakaa saman agentin, Manchester Unitedin Zlatan Ibrahimovićin kanssa. Heinäkuun alussa agentti Mino Raiolalta tuli soitto, että Englannin Mestaruussarjassa olisi kiinnostunut seura.

”Fiilikseni oli positiivinen. Halusin siirtyä suurempaan seuraan. Neuvottelut etenivät aika nopeasti. Maanantaina tuli soitto, ja sunnuntaina olin allekirjoittanut sopimuksen”, Lam kertoi Kalastajatorpalla ennen Kosovo-ottelua.

Lam siirtyi Englannin toiseksi ylimmän sarjatason, Championship-sarjan Nottingham Forestiin. Hollannin liigan Zwollesta siirtynyt Lam avasi uuden kautensa täydellisesti. Heti avausottelussa hän pelasi täydet minuutit ja teki maalin. Kaksi seuraavaa ottelua hän huilasi, ja neljännessä ottelussa hän pelasi jälleen täydet minuutit ja teki maalin.

”Se on kova liiga. Pelejä tulee kauden aikana 46, ja sitten vielä cupin pelit päälle. Pitkä kausi, mutta se on alkanut hyvin”, Lam kertoi.

Keväällä Suomen maajoukkueen päävalmentaja Hans Backe oli merkinnyt Lamin papereihinsa keskikenttäpelaajana. Kun Lam pelaa säännöllisesti Championshipissä topparina, ei häntä voi sivuuttaa enää puolustajien joukosta.

Lam jatkoi Englannin Mestaruussarjassa siitä, mihin jäi Eredivisiessä, jossa hänet tunnettiin syöttövarmuudestaan. Viime keväänä hän oli Hollannin liigan kymmenen varmimman syöttäjän joukossa, Forestissa hänellä oli heti joukkueensa paras syöttöprosentti ensimmäisissä otteluissa.

”Joka matsi pitää pelata täysillä. Yhtään ottelua ei voi pelata 70 prosentin teholla, koska kaikki joukkueet ovat niin tasavahvoja, että kaikki voivat voittaa toisensa”, Lam sanoi.

Lam jätti tutut kotikulmat Hollannissa, mutta perheestä hän ei pääse eroon. Hänen Leena -äitinsä ja Daniel -veljensä matkaavat kotiotteluihin Hollannista ja yöpyvät Thomaksen luona.

Lamille Nottingham on välietappi.

”Olen tehnyt kolmen vuoden sopimuksen. Toivottavasti seuraava askel on sitten Valioliiga tai Bundesliiga. Tämä ei ole pisin askeleeni eteenpäin. Haluan kehittyä ja päästä vielä suurempaan seuraan. Unelmani on Chelsea, ja siihen on pitkä matka”, Lam sanoi.

Englannissa Lam pelaa neljän puolustajan linjassa, mutta maajoukkueessa tulee tutuksi Backen lanseeraama viiden puolustajan linja.

”Se vaatii paljon kommunikaatiota. Mielestäni kolmen topparin linjalla on helpompi pelata kuin kahden topparin linjalla. Siinä on kuitenkin aina yksi vapaana keskellä tai reunassa, ja siinä riittää apuja muille. Hyökkäyssuuntaan siinä tulee erilaisia liikkeitä. Minulle se kolmen topparin linja sopii hyvin, ja myös varmaan tälle joukkueelle se on paras ratkaisu”, Lam kertoi.

Kaikki kolme topparia ovat vastuussa linjan liikkumisesta.

”Kaikki reagoivat toisiinsa. Jos Niklas Moisander siirtyy vasemmalle, myös Paulus Arajuuren ja minun täytyy liikkua vasemmalle perässä. Siinä ollaan vähän niin kuin kuminauhassa, jotta ei tule isoja välejä puolustuslinjaan”, Lam sanoi.

Saksaa vastaan niitä välejä vielä tuli. Kosovoa vastaan niitä ei saisi enää tulla.