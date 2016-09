Sekä Pukki että Pohjanpalo avauksessa Kosovoa vastaan – HS seuraa ottelua

Suomen jalkapallomaajoukkue lähtee hyökkäävällä kokoonpanolla MM-karsintojen avausotteluun Kosovoa vastaan. HS.fi seuraa Turussa kello 21.45 alkavaa loppuunmyytyä ottelua.

Päävalmentaja Hans Backe luottaa hyökkäyksessä kahteen mieheen: Teemu Pukkiin ja Joel Pohjanpaloon.

Keskikentällä pelaavat Markus Halsti, Roman Eremenko ja Robin Lod.

Puolustajina nähdään Jukka Raitala, Paulus Arajuuri, Niklas Moisander, Thomas Lam ja Jere Uronen. Maalissa pelaa Lukas Hradecky.

Kärkikaksikko on ollut hyvässä vireessä seurajoukkueissaan viime aikoina. Pukki on viimeistellyt maaleja liukuhihnalta Bröndbyn riveissä, ja Pohjanpalo avasi maalitilinsä Saksan Bundesliigassa Leverkusenin riveissä.

Nyt miehiltä odotetaan onnistumisia myös maajoukkuepaidassa.

Kosova ❤ of FIFA will appear at "Veritas Stadium" in Turku. #FINKOS pic.twitter.com/d3WzjkGzmQ