Kädet täynnä jalkoja – suomalainen proteesimestari pitää paraurheilijat radalla

Kun Rio de Janeiron paralympialaiset käynnistyvät keskiviikkona, on yhdellä suomalaisella kädet täynnä töitä, tai oikeastaan jalkoja.

Espoolainen proteesimestari Tiina Salmi pääsi nimittäin ensimmäisenä suomalaisena mukaan kisojen tekniseen tiimiin ja edustaa yhdessä ruotsalaisen kollegansa kanssa pohjoismaista osaamista kansainvälisessä joukossa.

”En edes tiennyt tällaisesta mahdollisuudesta, ennen kuin minulta kysyttiin, olisinko kiinnostunut hakemaan”, Salmi kertoi puhelimitse Riosta viikko ennen kisojen alkua.

”En uskonut tulevani valituksi, mutta on aivan mielettömän upeata, että pääsin mukaan.”

Yhdeksän vuotta apuvälineteknikkona Helsingin Respectassa työskennellyt Salmi on erikoistunut alaraajaproteesien tekoon, ja hän uskoo oman erityisosaamisensa auttaneen häntä paikan valtaamisessa sadan hengen tiimissä.

”Yksi syy, miksi pääsin mukaan on varmasti se, että osaan prosessin alusta loppuun, eli asiakkaan tapaamisesta proteesin valmistukseen. Maailmalla on monia eri tyylejä, ja joissakin maissa asiakaspalvelu ja varsinainen proteesin teko on jaettu eri ihmisille.”

Kisojen tekniseen huoltotiimiin kuuluu apuvälineteknikoita, hitsaajia, pyörätuoliteknikoita ja muuta henkilöstöä 31 maasta. He palvelevat 4 350 paraurheilijaa 23 lajissa, ja suurella todennäköisyydellä urheilijoiden äidinkielellä, sillä apuvälineyritys Ottobockin teknisestä tiimistä löytyy peräti 26 eri kielen puhujia.

”Mukana on konkareita, jotka ovat olleet mukana useissa eri kisoissa. Meillä on älyttömän hyvä porukka, ja tämä on uskomattoman hieno tilaisuus nähdä, miten maailmalla työskennellään”, Salmi hehkuttaa.

Kuten urheilijat myös Salmi, 42, joutuu kisoissa epämukavuusalueelleen.

”Menen pyörätuolitennikseen, mikä jännittää jonkin verran. Minulla ei ole pyörätuoleista hirveästi kokemusta, mutta täällä on eri alojen asiantuntijoita, ja työparini kanssa olemme vahvoja yhdessä.”

Salmi saapui Rioon jo hyvissä ajoin ennen kisojen alkua, ja ensimmäiset työpäivät olivat pitkälti valmistautumista ja harjoittelua, jotta urheilijoiden tarpeisiin osattaisiin vastata mahdollisimman hyvin.

Proteesien ammattilainen pääsi hiomaan osaamistaan myös pyörätuolien parissa.

”Treenattiin sisäkumin vaihtoa, ja oli siinä pientä kisaa, kuka oli nopein. Paras aikani oli 3 minuuttia 49 sekuntia. En tiedä, onko se hyvin”, Salmi naurahtaa.

Huoltotiimin tukikohta on olympiakylässä sijaitseva 650 neliön kokoinen tekninen keskus. Sen lisäksi urheilijoita palvelee liikkuva yksikkö ja suorituspaikoilla olevat yhteensä 14 teknistä huoltopistettä.

Salmi kertoo, että työt pyritään tekemään niin, että ongelmat on hoidettu jo ennen lähtöviivalle asettumista. Toki yllättäviä tilanteita tulee aina vastaan, ja nopeaan reagointiin on tarvetta.

”Lähtiessä oli pikku paniikki päällä, mutta täällä on niin vahvaa ammattitaitoa, että en usko että tulee mitään hätää.”

Vapaapäiviä ei Salmen 25 päivän kisakalenterista montaa löydy, ja rupeama alkoi yhdeksän päivän työputkella. Tiukan työrupeaman vastapainoksi huoltotiimin työntekijöille on luvassa turistikierros, Rion kuuluisalla Jeesus-patsaalla käynti sekä yhteisillallinen.

Eniten proteesimestari odottaa suomalaisurheilijoiden tapaamista ja tiimityöskentelyä eri puolilta maailmaa saapuneiden kollegojen kanssa.

”Saadaan kyllä pistää hihat heilumaan, kun kisat alkaa.”