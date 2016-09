Lionel Messin 3-vuotias poika Barçan jalkapallokouluun: ”Ei pidä palloista kovin paljon”

Espanjan jalkapallomestari Barcelona sai riveihinsä uuden Messin, kun maailman parhaaksi viidesti valitun Lionel Messin poika Thiago Messi liittyi seuran jalkapallokouluun.

FCBEscola on suurseuran uusi hanke, joka on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille. Vanhemmille lapsille on tarjolla maailmankuulu jalkapalloakatemia La Masia.

Thiagon, 3, liittymistä jalkapallokouluun voi pitää varsin luonnollisena, mutta hänen isänsä paljasti hiljattain, ettei poika ole mitenkään erityisen innoissaan jalkapallosta.

Lionel Messi totesi, ettei hänellä ole mitään suunnitelmia poikansa ohjaamisesta jalkapalloilijan uralle.

”En osta kovin paljon jalkapalloja tai pakota häntä leikkimään palloilla, koska hän ei pidä niistä kovin paljon”, Messi kommentoi suositulle argentiinalaiselle tv-juontajalle Mingolle.

Hän kertoi samassa haastattelussa Barcelonan projektista.

”Saa nähdä, jääkö Thiago heti koukkuun. Se olisi ainakin hieno alku.”

Lähde: Sport