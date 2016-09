Melkoinen ero – F1-tallit testasivat ensi kauden leveämpiä renkaita

Formula 1 -sarjaan tulee ensi kaudeksi merkittäviä muutoksia, joista yksi näkyvin on aiempaa leveämmät renkaat.

Renkaat levenevät huomattavasti ensi kaudella. Eturenkaat levenevät 60 millimetriä ja takarenkaat 80 millimetriä.

Talleista muun muassa Mercedes ja Ferrari testasivat ensi kauden renkaita tiistaina, ja Mercedeksen nuorten kuljettajien ohjelmaan kuuluvan Pascal Wehrleinin autosta otetussa kuvassa ero tämän kauden renkaisiin näkyy selvästi.

Mercedeksen Ferrarin lisäksi myös Red Bull on testannut 25 prosenttia tätä kautta leveämpiä renkaita.

