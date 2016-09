Selkäleikkauksissa käynyt Tiger Woods kertoi paluusuunnitelmistaan

Golfaaja Tiger Woods aikoo palata kilpailuihin lokakuussa. Kotisivuillaan suunnitelmistaan kertoneen Woodsin on tarkoitus osallistua Safeway Open -kilpailuun Kaliforniassa. Kisa käydään 12.–16. lokakuuta.

14 major-kilpailua urallaan voittanut Woods on kilpaillut edellisen kerran elokuussa 2015. Sen jälkeen hänelle on tehty selkäleikkauksia, joista toipuminen on kestänyt yli vuoden.

”Kuntoutumiseni on vaiheessa, jossa olen luottavainen tekemään suunnitelmia, mutta työtä on vielä jäljellä. Pelaamiseni on kiinni toipumiseni edistymisestä. Toiveeni on saada pelini kuntoon”, Woodsin tiedotteessa sanottiin.