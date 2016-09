F1-sarjan myynti Yhdysvaltoihin varmistui

Formula 1 -sarjan myynti yhdysvaltalaiselle Liberty Media -mediayhtiölle on varmistunut, uutistoimisto Reuters kertoo.

Sen mukaan kauppahinta on 4,4 miljardia dollaria eli noin 3,92 miljardilla eurolla. Sopimuksen yritysarvo on Reutersin mukaan noin 8 miljardia dollaria eli noin 7,12 miljardia euroa. Yritysarvo kuvaa yrityksen arvoa ostajan kannalta, sillä siihen on laskettu mukaan myös velat.

John Malonen omistama Liberty Media on maailman suurin televisio- ja laajakaistayhtiö, joka toimii yli 30 maassa. Kaupan myötä formuloiden tv-yleisön odotetaan kasvavan, sillä laji on nykyisin suosittu Euroopassa, mutta varsin pieni Yhdysvalloissa.

Myyntiuutinen ei ollut iso yllätys, sillä sarjan kaupallisten oikeuksien haltija Bernie Ecclestone vahvisti asian lehtitietojen mukaan jo alkukuusta. Ecclestone on yksi sarjan omistajista. Väistyvä pääomistaja on CVC Capital Partners -finanssiyhtiö. Ecclestone jatkaa tehtävässään.