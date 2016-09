Patrik Laineelle kova hatunnosto – ruotsalaiset vertaavat legendaariseen Suomen-kaatajaan

Suomen jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään World Cupin esiottelussa Hartwall-areenassa Ruotsin, ja monien katseet kääntyvät ykkösketjun laidalle, jossa Patrik Laineelta odotetaan maaleja. Ketjun keskushyökkääjänä pelaa Aleksander Barkov ja toisella laidalla Jussi Jokinen.

Tänä vuonna Laine on juhlinut kultaa jo nuorten MM-kisoissa ja kotimaisessa Liigassa Tapparan paidassa. Keväällä aikuisten MM-kisoista tuomisina oli hopeaa ja turnauksen maalipörssin voitto. World Cupin jälkeen vuorossa Winnipeg Jetsin riveissä NHL-uran aloittaminen.

Ruotsalaislehti Aftonbladetin jääkiekkoasiantuntija Tomas Ros vertaa Lainetta legendaariseen Mats Sundiniin.

”Hänessä on vähän Mats Sundinia. Kun hän saa maalipaikan, hän käyttää sen. Hänellä on hyvä laukaus ja ajoitus. Luistelun kanssa on vielä vähän niin ja näin”, Ros sanoo.

Toinen Aftonbladetin kiekkoasiantuntija Hans Abrahamsson sanoo, ettei Laineen luistelukaan ole kovin huonoa.

”Hän on niin iso, että vaikutelma vähän pettää. Mielestäni hän etenee varsin hyvin jäällä.”

”Näissä pelaajissa erityistä on se, että he kasvavat haasteiden myötä. Uskon, että Laine on johtava pelaaja myös World Cupissa. Hänellä on kaikki siihen vaadittavat ominaisuudet.”

Tre Kronorin pelaajatarkkailija Todd Woodcroft nostaa esiin

”Patrik Laineesta tulee erinomainen pelaaja. Hänellä on erityistaito löytää tyhjiä alueita jäältä, ja hän tykkää laukomisesta”, Woodcroft sanoo.

Hän on kuitenkin luottavainen, että ruotsalaispuolustajat pystyvät pitämään Laineen kurissa.

”Pelisuunnitelmaamme kuuluu hänen laukaisupaikkojen estäminen, mutta siellä on neljä muutakin vaarallista pelaajaa. Meillä on Hall of Fame -puolustajia, jotka tietävät, miten hänet pidetään poissa laukaisupaikoista.”

Olympia- ja MM-kultaa pitkällä urallaan voittanut Mats Sundin muistetaan todellisena Suomen-kaatajana. Kenties mieleenpainuvin ottelu käytiin vuoden 1991 Suomessa pelatuissa MM-kisoissa, kun Sundin murskasi Leijonien unelmat mitalipeleistä tekemällä viimeisellä minuutilla kaksi maalia ja tasoittaen Suomen 4–2-johdon.

196-senttinen Sundin pelasi Laineen tapaan oikea käsi alhaalla. Sundin on kautta aikojen eniten pisteitä ja maaleja NHL:ssä tehnyt ruotsalaispelaaja.

Suomi–Ruotsi Hartwall-areenalla kello 19, Nelonen näyttää suorana lähetyksenä.