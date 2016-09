Dopingista kärynneen Abdelrahmanin manageri Härkönen: ”Kestää aika pitkään ennen lopullista selvyyttä”

Egyptiläisen keihäänheittäjän Ihab Abdelrahmanin manageri Jukka Härkönen uskoo, että miehen dopingtapauksen käsittely kestää vielä pitkään.

Vuoden 2015 MM-hopeamitalisti jäi kiinni testosteronista kotonaan 17. huhtikuuta 2016 tehdyssä dopingtestissä. Hänen B-näytteensä varmisti positiivisen tuloksen.

Abdelrahman, 27, sanoi käyttäneensä vain lääkäreidensä hyväksymiä lisäravinteita.

”Ei Ihab tietoisesti ole käyttänyt suoritusta parantaakseen”, Härkönen sanoo.

”Hän on ilmoittanut täsmällisesti käyttämistään lisäravinteista jokaisessa testissä, joita on marraskuusta alkaen ollut toistakymmentä. Hän on ollut siinä uskossa, että ovat sallittuja.”

”Sellaista pientä juttua tässä ihmetellään, että muutamaa päivää ennen tätä positiivista näytettä otettu testi oli negatiivinen, samoin muutama päivä myöhemmin ja muun muassa Eugenessa, Oslossa ja Tukholmassa.”

Vanha totuus pätee silti.

”Urheilija on loppujen lopuksi aina vastuussa siitä, mitä suuhunsa laittaa.”

Härkösen mukaan tapauksen käsittely jatkuu Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n kuulemisella Monacossa noin kymmenen päivän sisällä.

”Varmaan prosessi kestää aika pitkään ennen lopullista selvyyttä, eiköhän kaikki selvitetä ennen päätöksen tekoa”, Härkönen toteaa.

Härkönen harmittelee tilannetta, jossa akateemisesti koulutettu heittäjä on suhtautunut liian luottavaisesti lääkäreihin.

”Hän on kaksimetrinen kaveri ja varmasti maailman vahvin keihäsheittäjä. Ei se keihäs lennä yhtään pidemmälle noilla lisäravinteilla.”

”Toivottavasti vastuunkantajia löytyy.”

Suomen antidopingtoimikunnan lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä uskoo Abdelrahmanin saaneen testosteronia nimenomaan lisäravinteesta.

”Se on mielestäni ihan selvä asia”, Seppälä sanoo.

Hän ei halua arvailla tahattomuuden merkitystä urheilijan kilpailukiellon pituudelle.

”Voi sillä olla vaikutusta, mutta on Egyptin antidopingtoimikunnan tehtävä ottaa kantaa asiaan”, Seppälä sanoo.

Dopingsääntöjä tiukennettiin vuonna 2005, eikä Seppälä muista, että tilanteeseen sopivaa ennakkotapausta olisi ollut sen jälkeen.

Hän pitää todennäköisenä, että tuomio on kahdesta neljään vuoteen.

”Sääntökirjaa pitää tutkia tarkkaan, mutta dopingsäännöt ovat aika jyrkät.”