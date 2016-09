”Pelokas pikkupoika” jäi Sveitsiin – Mikko Korhonen löysi nopeasti huippuvireen

Viime viikolla Mikko Korhonen tunsi olevansa oman kuvauksensa mukaan ”pelokas pikkupoika kentällä”, kun hän karsiutui viikonlopun kierroksilta golfin Euroopan-kiertueen kilpailussa Sveitsissä.

Se tarkoitti, etteivät itseluottamus ja usko omaan pelaamiseen olleet kohdallaan.

Yksi golfin kiehtovista piirteistä kaikilla tasoilla on se, että muutokset parempaan suuntaan ja toki huonompaankin voivat tapahtua nopeasti.

Torstaina Korhonen oli huippuiskussa Hollannin osakilpailun avauskierroksella. Nummelalainen kiersi The Dutch -kentän 66 lyönnillä alittaen par-luvun (71) viidellä.

Sillä oltiin lyönnin päässä kärjestä, kun osalla pelaajista oli illalla kierros kesken.

”Kiva pelata hyvä kierros pitkästä aikaa. Ei siinä mitään ihmeellistä ollut, rauhallista menoa”, Korhonen sanoi tiedotteessa.

Korhosen tuloskortista löytyi kuuden birdien lisäksi yksi bogi. Kierrostulos oli pariin verrattuna hänelle kauden kolmanneksi paras.

”Aivan huippuolosuhteet. Takaysillä tuuli jo vähän. Pari puttia sisään, ja rautoja löin hyvin. Avaukset on vähän hakusessa vielä, päivä kerrallaan mennään”, Korhonen jatkoi.

Korhoselle Hollannin kisa on ollut aikaisemminkin mieluisa työmaa. Vuosi sitten hänen sijoituksensa oli seitsemäs, sitä ennen hän on pokannut sijat 26 ja 36. Tosin aieemmin on pelattu eri kentällä.

Jos Korhosen pelaaminen parani rutkasti viime viikosta, Mikko Ilonen meni toiseen suuntaan. Ilonen (73,+2) on avauspäivän jälkeen cut-rajan takana.

”Varsin hiljainen päivä oli minun onnistumisteni suhteen, vaikka kelin osalta oli kattaus erinomainen. Otin ulosmenossa kahdesti par-viitosella kolme puttia ja tein bogit. Putteri oli muutenkin kylmän oloinen, vaikka pidän näistä griineistä. Avaukset olivat vain tyydyttäviä, pari niistä päätyi kehnoihin paikkoihin, sanoi Ilonen.

Viime viikolla hän oli kolmen kierroksen jälkeen jaetulla neljännellä sijalla ja sivusi lopulta kauden parasta noteeraustaan oltuaan 12:s.

”Perjantaina jatkopaikka edellyttää reilua parin alitusta. Kenttä kyllä sitä tarjoaa. Otetta pitää terästää jatkopaikan saavuttamiseksi”, Ilonen summasi tilanteensa.