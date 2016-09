Viikon varmat

Oulussa riittää varmaehdokkaita moneen makuun, ja rivistä voi tulla hyvin helppo. Pitävimmältä varmalta vaikuttaa Pauli Raivion tallista tuleva Ellin Sisu (lähtö 3). Ori on voittanut seitsemän kertaa kahdeksasta yrittämästä. Nyt vielä rattaille hyppää yli 10 000 voiton kokemuksella Jorma Kontio, joten kaikki puoltaa Ellin Sisua. Toiseksi varmaksi luotetaan tällä menoa nopeasti sarjojensa läpi marssiva Madrid (lähtö 2), vaikka sillä onkin ikävä lähtöpaikka.

Viikon tärppi

Viime vuoden ravikuningas Jokivarren Kunkku ei ole saanut suomenhevosten ykkössarjoja samanlaiseen pihtiotteeseen kuin viime vuonna. Nytkin se on toki selvä suosikki, mutta varmaksi emme oritta uskalla vielä luottaa. Terho Rautiaisen Suivikas on löytänyt loppusyksystä taas huippuvireen. Se saa kärjen tuntumassa hyvän juoksun ja on mahdollinen yllättäjä.

Huomaa tämä

Elian Webin viimeviikkoinen Derbyn voitto on nostattanut Oulussa melkoisen ravihuuman. Oriin taustavoimat tarjoavat 2 000 ensimmäiselle raveihin tulijalle täytekakkukahvit, ja joku onnekas pääsee vielä Derbyn sankarin kärryille vetämään lähdön esittelyn Toto 76 -raveissa. Oulussa on vuorossa Toto 76 -finaalikierros eli lähtöjen palkinnot ovat kaksinkertaiset. Sen ansiosta lähtöjen taso on erittäin kova.

Toto 76 -kierros 36 / Oulu

HS:n Toto 76 -vihjesysteemi:

1. lähtö: 5, 6, 8, 2, 11, 9, 1

2. lähtö: 8

3. lähtö: 4

4. lähtö: 8, 3, 12, 9, 1, 10

5. lähtö: 3, 1, 2

6. lähtö: 2, 4

7. lähtö: 4, 2, 6

7x1x1x6x3x2x3 = 756 riviä – 37,80 euroa. Peliaika päättyy lauantaina 10.9. kello 15.30. Toto 76 ajetaan lähdöissä 4–10.

HS:n viime viikon Toto 76 -vihjeessä oli kuusi oikein.