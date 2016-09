Työkaverit tervehtivät hörähtämällä, kun esteratsastaja Susanna Granroth saapuu töihin

Kuka? Susanna Granroth 24-vuotias ratsuttaja ja esteratsastaja. Työskentelee Sanna Backlundin Hattel Horse -tallilla Janakkalassa. Hevosina 11-vuotiaat Anatevka ja Baccara. Nuorten SM-kultaa vuonna 2012. Vuonna 2016 senioreiden SM-pronssia ja neljä GP-osakilpailuvoittoa.

Janakkala

Kun Susanna Granroth saapuu aamulla töihin, työkaverit tervehtivät hörähtämällä. Työaikaa ei mitata kellokortilla, sillä aamut alkavat kuudelta ja päättyvät iltakahdeksalta. Silti kyseessä on unelmien työ.

”Olen onnellinen, että saan entisestä harrastuksestani palkkaa.”

24-vuotias Susanna Granroth on Suomessa harvinaisuus. Hän saa kuukausipalkkaa myyntihevosten ratsastamisesta ja kilpailemisesta. Granroth työskentelee esteratsastaja Sanna Backlundin Hattel Horse -tallissa Janakkalassa. Backlund toi myyntitallijärjestelmänsä Suomeen Hollannin-tuliaisinaan. Euroopassa ammattiratsastajien käyttö myyntitalleilla on yleistä, mutta Suomen pienet hevosmarkkinat eivät elätä ammattilaisratsastajia samalla tavalla.

Kun Sanna Backlund pyysi viisi vuotta sitten Granrothia töihin, tämä ei halunnut lähteä.

”Äiti pakotti. Hän sanoi, ettei perheellämme olisi koskaan mahdollista panostaa ratsastukseeni samalla tavalla.”

Granrothin äiti pyörittää ratsastuskoulua Jyväskylän kupeessa Korpilahdella. Susanna istui hevosen selässä ensimmäisen kerran parin kuukauden ikäisenä. Kilpailuvietti oli kova, mutta hevosten laatu vaihteli. Niiden ratsastaminen oli eri asia kuin myyntitallien hevosten kouluttaminen. Ensimmäinen kevät Backlundin palkkalistoilla oli rankka.

”Tajusin, kuinka hevosia pitää oikeasti ratsastaa, ei vain matkustaa kyydissä.”

Hevosten myyntivoitot ja kilpailupalkinnot kuuluvat työnantajalle. Kesällä Granroth tosin voitti Savonlinnan kilpailuista henkilöauton, jonka Backlund ja hevosen osaomistaja luovuttivat hänelle.

Työetuihin kuuluu kimppakämppä tallin vieressä. Välillä asunnossa majailee useampi tallille tullut nuori harjoittelija. Granroth myöntää, että tunnelma kiristyy, kun nuorten tiskit jäävät pöydille. Loppuvuodesta Granrothin ja hänen hevosenhoitajansa käyttöön valmistuu uusi talo tallin viereen. Vapaapäiviä on yksi viikossa ja lomaa kaksi kertaa vuodessa. Silloin Granroth mökkeilee kaukana hevosista.

Susanna Granrothin läpimurto kotimaan kärkeen on tapahtunut tällä kaudella. Hän on ollut kilpailuissa lähes voittamaton. Usein Granroth on taistellut uusintakierroksella itseään vastaan. Menestys nojaa kahteen hevoseen. 11-vuotias Anatevka-tamma löytyi Hattel Horsen yhteistyötallilta Hollannista.

”Ensimmäinen ratsastuskerta oli kauhea. Hevonen oli todella vaikea.”

Mutta kun Anatevka pääsee estekilpailuihin, se osaa homman.

”Se menee hyvin, kun en häiritse sitä liikaa”, Granroth naurahtaa.

11-vuotias Baccara puolestaan on Backlundin entinen hevonen, varsinainen sähköjänis. Kuuma hevonen, jonka satulassa pysymiseen saa tehdä töitä.

”Se pomppii ja pukittelee, mutta on erittäin hyvä aikaratsastusluokkiin. Se menee niin kovaa kilpailuissa, että minun pitää olla hereillä koko ajan.”

Myyntitallin ratsastaja joutuu tottumaan ajatukseen, että kaikki hevoset ovat myytävänä. Ensimmäistä kertaa Granroth on kuitenkin tilanteessa, että kaksi parasta hevosta pysyvät hänellä. Baccara ei ole myynnissä, ja Anatevkan ympärille löytyi joukko kotimaisia hevosenomistajia. Ensi kaudella kansainväliset kilpailut houkuttelevat.

Kanssakilpailijoissa etuoikeutettu asema ei aiheuta katkeruutta, vaikka Granroth voi keskittyä päivisin pelkästään ratsastamiseen, toisin kuin moni muu.

Sen sijaan alemmissa luokissa häntä on katsottu välillä vinoon.

”Joku on joskus huudellut, että vien tikkarit lasten suusta, mutta nuorten hevosten kilpailuttaminen on aloitettava helpoista luokista.”

Viikonlopun GP-finaaliin Granroth lähtee korkeimmilla mahdollisilla pisteillä. Koko sarjan voittamiseen ei vaadita finaalivoittoa, mutta kärkeen pitää yltää. ”Mitään ei ole vielä ratkaistu.”

Jos sunnuntaina palkinnoksi tulisi kauden toinen henkilöauto, sen omistajasta ei ole vielä sovittu.

”Katsotaan sitä sitten”, Granroth sanoo ja hymyilee.

Ratsastuskauden huipennus viikonloppuna

Esteratsastuksen kausi huipentuu perjantaista sunnuntaihin Helsingin Laakson ratsastusstadionilla. Lauantaina seniorit ratkovat GP-sarjan voittajan finaalikilpailussa kello 12.30 alkaen.

Viikonlopun aikana nähdään lähes 400 lähtöä aina pienistä poneista kotimaan kärkiratsukoihin. Yhteensä palkintorahaa on jaossa yli 70 000 euroa, josta puolet koostuu esinepalkinnoista.

Viikonlopun päättää sunnuntaina kauden menestyneimpien nuorten ja senioreiden autofinaali, jonka voittaja lunastaa 30 000 euron arvoisen Volkswagen Golf -auton.

Kaikkiin kilpailuihin on vapaa pääsy.