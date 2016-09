Liisa Lilja haluaa uida, pyöräillä ja juosta elämänsä parhaan suorituksen

Triathlonisti Liisa Lilja on valmis elämänsä parhaaseen suoritukseen Rion Copacabanalla sunnuntaina. Paralympialaisiin uutena lajina päässeessä triathlonissa uidaan 750 metriä, pyöräillään 20 kilometriä ja juostaan viisi kilometriä.

”Kaikki on sujunut ongelmitta. Olen luottavainen omaan kuntooni”, Lilja sanoi puhelimitse bussista varhain perjantaiaamuna paikallista aikaa. Hän oli paratriathlonin joukkueenjohtajan Marko Törmäsen kanssa matkalla tutustumaan kilpailureittiin pyörän selässä.

Elokuussa 24 vuotta täyttänyt Lilja on noussut nopeasti jopa mitalikandidaatiksi yhdysvaltalaisten hallitsemassa lajissa. Nuorempana hänen lajinsa oli uinti, mutta urheilija koki nähneensä siinä kaiken ja vaihtoi paratriathloniin vuodenvaihteessa 2014.

Hän on ennättänyt harjoitella lajia toden teolla siis vasta kaksi ja puoli vuotta, mutta tulokset ovat parantuneet vauhdilla. Lilja saavutti vuonna 2015 EM-hopean ja MM-kisojen nelossijan. Myös maailmancupissa hän on ehättänyt kolmen parhaan joukkoon monta kertaa, vaikka harjoittelutaustaa on vähemmän kuin kilpakumppaneilla.

Alkuvuodesta Lilja joutui silti jännittämään, riittävätkö hänen rankingpisteensä Rioon. Paralympialaisiin pääsee vain kymmenen urheilijaa luokkaa kohden, eikä Liljan P2 ole poikkeus.

Kilpailut ovat kuitenkin paralympiavuonna sujuneet hienosti. Lilja uusi ensin EM-hopeansa ja otti hopeaa myös Rotterdamin MM-kisoista heinäkuussa. Menestyksen myötä Rion kisoista tuli selviö ja paralympialaisten mitalista hyvä tavoite.

”Toivon tekeväni elämäni parhaan suorituksen ja sen riittävän mitalisijoitukseen. Kaikki sijoitukset välillä 1–6 ovat mahdollisia, eikä etukäteen ole mitään ehdotonta mitalikolmikkoa. Jenkit tulevat olemaan kovia”, Lilja ennakoi.

Hän valmistautui paralympialaisurakkaansa Espanjan Torreviejassa kahden viikon leirillä. Brasiliaan Lilja lensi tiistaina, joten eksoottinen kilpailupaikka ehtii tulla tutuksi.

”Aaltoja voi hieman olla. Lämpötila on luultavasti 27–29 astetta, mikä sopii minulle hyvin”, Lilja sanoi.

Muut paratriathlonistit pääsivät tutustumaan Rion suorituspaikkoihin viime vuonna esikisoissa. Liljan lyhyt lajitausta näkyy siinä, ettei hänellä ollut vielä tuolloin riittävästi rankingpisteitä. Hän ei kuitenkaan usko asian haittaavan.

”Olen tottunut maailmancupissa menemään eri paikkoihin.”

Liljasta tehdyt jutut henkivät päättäväisyyttä ja henkistä kanttia. Tämä asenne kuuluu myös urheilijan viime hetken fiiliksissä ennen uran tähän asti tärkeintä kisaa.

”Työ on tässä kohtaa tehty. Sunnuntaina sitten mennään.”

HS kertoi jalkansa luusyövän takia kymmenvuotiaana menettäneen Liisa Liljan tarinan huhtikuussa.