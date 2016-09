Penkkiurheilija seikkailee kanavapakettien viidakossa – HS:n hakuopas auttaa viiden lajin kanavavalinnassa

Fakta Tv-yhtiöiden ja suoratoiston urheiluoikeuksia Yle: Jalkapallon Mestarien liiga (tiistaisin yksi ottelu), ampumahiihdon maailmancup, jääkiekon Eurohockey Tour. MTV: Formula ykköset, MM-jääkiekko, jääkiekon Mestarien liiga (CHL). Nelonen: Kotimainen jääkiekkoliiga, Rallin MM-sarja, jalkapallon Eurooppa-liiga. Viasat: Jalkapallon Mestarien liiga, Valioliiga, NHL, KHL, jääkiekon World Cup. Eurosport: Tenniksen grand slam -turnaukset, Bundesliiga. ISTV Extra: Veikkausliiga. Fanseat: Korisliiga, jalkapallon MM-karsintaotteluita.

Penkkiurheilija on uuden edessä melkein joka syksynä. Minkä tai mitkä tv-kanavapaketit kannattaa valita, jotta televisiosta, tietokoneelta, kännykästä tai tabletista näkyisi suosikkilajin tapahtumat.

Aika moni suomalainen on yhä myös vapaasti katsottavien, maksuttomien tv-palvelujen varassa, vaikka esimerkiksi Ylen tv-urheilun oikeudet ovat vähentyneet viime vuosina, tuoreimpana olympialaisten tv-oikeuksien siirtyminen yhdysvaltalaiselle Discoverylle.

Suomalainen tv-urheilu, sekä ilmaiskanavien että maksutv:n osalta, oli pitkään Ylen, ruotsalaisen Bonnierin omistaman MTV:n ja Sanoman omistaman Nelosen temmellyskenttä. Aluksi kaapeli- ja satelliittijakelussa operoinut ruotsalaisen MTG-konsernin omistama Viasat on kuitenkin viime vuosina hankkinut voimakkaasti tv-urheilusopimuksia erityisesti palloilulajeissa.

Urheilua tarjoavia tv- ja suoratoistoyhtiöitä on nykyisin huomattavasti vielä enemmän: perinteisen, Discoveryn omistaman Eurosportin lisäksi muun muassa Ilta-Sanomien Istv extra ja Elisan Fanseat.

Sekä Nelonen että MTV on ilmoittanut, että ne ovat maksaneet liikaa joistakin tv-oikeuksista. Nelosen osalta kyse on kotimaisesta jääkiekkoliigasta ja MTV:n osalta ainakin MM-jääkiekosta.

Vaikka muut tv-yhtiöt ovat pitäneet vähintäänkin matalaa profiilia viime aikoina, Viasatin tahti on kiihtynyt sen jälkeen kun se sai kanaviaan antennijakeluun. Tuoreimpana hankintana Viasatilla on amerikkalaisen jalkapallon ammattilaissarjan NFL:n tv-oikeudet.

”Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet ja tarkoitus kasvaa hyvää tahtia”, sanoo Viasat Finlandin toimitusjohtaja Mathias Norrback.

Viasat on kaapannut lyhyen ajan sisään lähes kaiken jalkapallon: Mestareiden liigan, Englannin Valioliigan, Espanjan La Ligan, Italian Serie A:n, Ranskan liigan sekä näiden maiden cup-kilpailuja. Jalkapallon suurista sarjoista vain Saksan Bundesliiga (Eurosport) ja Eurooppa-liiga (Nelonen Pro) sekä kotimainen Veikkausliiga (Istv Extra/Ruutu+) ovat muilla kuin Viasatilla.

Muihin tv-toimijoihin verrattuna Viasat on paketoinut kanaviaan tiukemmin: koko urheilutarjonnan lisäksi Viasat tarjoaa erillisiä jalkapallo- ja jääkiekkokanavapaketteja.

”Jalkapallosta tai jääkiekosta kiinnostuneelle ei tule hirveän paljon ylimääräistä, kun valitsee lajikohtaisen paketin.”

Samalla kun lajikirjo ja kanavien määrä on lisääntynyt, myös hinnat ovat jonkin verran nousseet. Norrbackin mukaan maksutv:n hinnoista kielteistä palautetta on tullut hyvin vähän.

”Ihmiset arvostavat laadukkaita sisältöjä”, Norrback sanoo.

Viasatilla on samantyyppisiä urheilun tv-oikeuksia myös muissa maissa, kuten Ruotsissa ja Tanskassa. Norrback ei kommentoi sitä, hyötyykö Viasat tästä sopimusneuvotteluissa.

”Tuotannon osalta on toki hyötyä, että samoja oikeuksia on useissa maissa.”

Yksi iso ero Viasatilla muihin tv-yhtiöihin on siinä, että Suomessa Viasatilla ei ole vapaasti katsottavia kanavia. Esimerkiksi ensi viikolla alkavan jääkiekon World cupin yhteydessä Viasat tekee yhteistyötä Nelosen kanssa: Suomen harjoitus- ja alkusarjan ottelut näkyvät maksuttomasti Nelosella.

Viasatilla on kuitenkin kiinnostusta myös vapaasti katsottavien kanavien perustamiseen.

”Mahdollisesti kyllä, sen verran voin paljastaa. Missä muodossa teemme, jää nähtäväksi”, Norrback sanoo.

Yksi iso osa urheilua on yhä ilman sopimusta minkään tv-yhtiön kanssa: hiihto, mäkihyppy ja alppilajit. Kyse on sekä maailmancupista että sm-hiihdosta ja Suomen hiihtocupista. Ulkomaiset maailmancupit olivat pitkään MTV:llä ja Suomessa järjestettävät kilpailut Ylellä. Myös Eurosport näyttää hiihtolajien maailmancupeja.

Yle ja MTV ovat olleet edelleen kiinnostuneita, mutta hiihtolajien oikeuksia pääosin hallinnoivan Infrontin kanssa ei ole vieläkään tehty sopimusta. Ylelle asia on ilmeisen arka, sillä Yle ei suostu kommentoimaan asiaa millään tavalla.

MTV:n urheiluoikeuksista vastaava Jukka Raatikainen kertoo, että neuvottelut ovat edelleen menossa.”Myyjiä ja ostajia on nähty.”

MTV:llä on yksi etu muihin tv-yhtiöihin nähden: MTV:llä on edelleen voimassa oleva sopimus Itävallassa järjestettäviin hiihtolajien maailmancupeihin. Tämä johtuu siitä, että Itävallan osakilpailujen tv-oikeuksia myy Euroopan yleisradioliitto EBU eikä tämä sopimus ollut vielä katkolla.

Toisin sanoen on mahdollista, että esimerkiksi Keski-Euroopan mäkiviikon Saksan osakilpailut tulevat joltain muulta kanavalta kuin MTV:ltä ja Itävallassa hypättävät MTV:ltä.

Myös joitain muitakin osakilpailuja on muiden kuin Infrontin hallinnassa.

Ranskan kiekkoliigaakin tarjolla maksukanavalla

Tuorein tulokas tv-urheilussa on Fanseat, joka on viime vuonna aloittanut ja puhelinoperaattori Elisan omistama urheilupalvelu. Elisa Viihteessä Fanseatilla on neljä tv-kanavaa. Tämän lisäksi Fanseat on saatavissa suoratoistopalveluna, jossa samanaikaisia urheilutapahtumia voi olla useampiakin.

Fanseat on hankkinut sellaisia tv-oikeuksia, jotka eivät kilpaile varsinaisten tv-yhtiöiden urheilutarjonnan kanssa. Fanseat näyttää muun muassa korisliigaa, jalkapallon MM-karsintoja sekä Ruotsin, Tanskan ja Hollannin pääsarjojen jalkapalloa.

”Olemme lisäarvon tuoja urheilun hardcore-faneille”, Elisa Viihteen urheilusisällöistä vastaava Ilkka Vanala kertoo.

Joissakin Euroopan maissa teleoperaattorit ovat kuitenkin alkaneet kilpailla perinteisten tv-yhtiöiden kanssa. Esimerkiksi Englannissa teleoperaattori BT:n urheiluyksikkö BT Sport on hankkinut muun muassa oikeuksia Valioliigan otteluihin ja Tšekissa mobiilioperaattori O2 Mestareiden liigan ja Valioliigan tv-oikeudet.

”Emme kilpaile premium-oikeuksista vaan teemme yhteistyötä Sanoman, Viasatin ja MTV:n kanssa”, Vanala sanoo.

Erikoisin tv-sopimus Fanseatilla on Ranskan jääkiekkoliiga, josta näytetään kauden kaikki ottelut, yli 300. Sopimus syntyi viime viikolla. Tästä voi jo kysyä, miksi ihmeessä?

”Ranskassa ei ole ollut aiemmin koko kauden kattavaa tv-sopimusta. Myös kohdeyleisö on Ranskassa, jonne markkinointikin keskittyy. Pyrimme jatkossakin hankkimaan kansainvälisiä oikeuksia”, Vanala sanoo.

Helsingin Sanomat, Nelonen ja Istv kuuluvat Sanoma-konserniin.

Lauri Rotko

