Joel Pohjanpaloa ylistetään kymmenellä kielellä – katso suomalaishyökkääjän tyylikkäät maalit videolta

Joel Pohjanpalon hattutemppu HSV:n verkkoon Saksan Bundesliigassa teki maailmalla tuntemattomasta suomalaishyökkääjästä hetkessä tunnetun sosiaalisessa mediassa.

Esimerkiksi Twitterissä haulla ”Pohjanpalo” löytää nopeasti kirjoituksia ainakin kymmenellä eri kielellä.

Bayer Leverkusenin ”supervaihtomiehen” onnistumista puidaan yhteisöpalvelussa ainakin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, italiaksi, ranskaksi, portugaliksi ja turkiksi.

Bundesliigan oma englanninkielinen osio haastatteli Pohjanpaloa ottelun jälkeen.

.@JPohjanpalo on what it was like to score ⚽⚽⚽ goals & win @bayer04_en the game! 🔴 #B04HSV https://t.co/QbtZLmz8S8