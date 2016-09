Kouluratsastusvalmentaja kaipaa lajiin tasaisempaa kilpailua – ”Kun yleisö ei tiedä etukäteen, kuka voittaa, se tekee mistä tahansa urheilusta kiinnostavaa”

Kuka? Monica Theodorescu Saksalainen 53-vuotias valmentaja ja kouluratsastaja. Moninkertainen olympia- ja arvokisamitalisti. Toiminut vuodesta 2012 Saksan kouluratsastajien maajoukkuevalmentajana.

Äkkiseltään Monica Theodorescun työ vaikuttaa helpolta. Hänen valmennettavansa ovat jo valmiiksi maailman huippuja, sillä Saksan kouluratsastajat ovat vuosikausia kahmineet arvokisamitalit. Rion olympialaisista saaliina oli joukkuekulta sekä henkilökohtaiset hopea- ja pronssimitalit.

Mitä maajoukkuevalmentajalle jää tehtäväksi?

”Tietenkään työskentely ei ole opettamista, sillä ratsastajat ovat valmiita ammattilaisia. Autan heitä hiomaan pieniä yksityiskohtia, kuinka hevoset voisivat suoriutua vielä hieman paremmin.”

Pitkän kouluratsastushistorian lisäksi Saksan vahvuus on laadukas hevoskasvatus. Maa tuottaa jatkuvasti laadukkaita hevosia hyville ratsastajille. Myös ratsastajien siirtyminen ratsastuskouluista ylimmälle tasolle on saumatonta.

”Emme halua menettää yhtään lahjakasta nuorta ratsastajaa vaan auttaa hänet aina korkeimmalle tasolle asti.”

Monica Theodorescu on ratsastajaperheen kasvatti, joka on elänyt ikänsä hevosten kanssa. Hän on olympiakultamitalisti ja kouluttanut kymmeniä hevosia kansainväliselle huipputasolle. Silti hän jaksaa syttyä työskentelylle eläimen kanssa.

”Kun aurinkoisena sunnuntaina käyn maastoilemassa hevosen kanssa ja molemmat olemme onnellisia, se on hieno hetki.”

Theodorescu ei usko viimeaikaisiin spekulaatioihin ratsastuksen vaarasta pudota olympialaisista.

Hän luottaa lajin pitkään olympiahistoriaan ja siihen, että ratsastus kasvaa kansainvälisesti.

”Emme koskaan saa kouluratsastuksesta jalkapallon kaltaista yleisölajia, mutta uusia maita siirtyy lajin pariin koko ajan. Esimerkiksi Japani ja Etelä-Afrikka ovat viime vuosina nousseet esiin.”

Rion olympialaisissa huomiota herätti, että kouluratsastuksen aikana katsomot olivat tyhjillään. Theodorescu pitää tätä valitettavana, mutta huomauttaa, että Euroopassa arvokilpailujen liput myydään loppuun. Kouluratsastuksen kiinnostavuus lisääntyy, kun erot ratsukoiden välillä tasaantuvat. Kilpailusta pitäisi tulla entistä tiukempaa. Myös tuomarointia pitäisi edelleen kehittää, jotta erot kärjen ja häntäpään välillä tasoittuvat.

”Kun yleisö ei tiedä etukäteen, kuka voittaa, se tekee mistä tahansa urheilusta kiinnostavaa.”

Kouluratsastuksen olympia-asemaa uhkaa se, että sitä pidetään vaikeana seurattavana lajin ulkopuolisille katsojille. Jopa Theodorescu itse myöntää, että hänestä voi olla tylsää katsoa kolme tuntia grand prix -luokkaa, jossa kymmenet ratsukot suorittavat saman ohjelman peräjälkeen. Hän ei silti haluaisi nähdä lajissa radikaaleja muutoksia.

”Hevosella tulee aina olemaan neljä jalkaa ja häntä, joten emme voi muuttaa lajia täysin. Urheilun on mentävä hevosen ehdoilla.”

Lajin sisällä pitää tehdä töitä, jotta se avautuu nykyistä paremmin ulkopuolisille katsojille.

Monica Theodorescu vieraili hiljattain Suomessa ensimmäistä kertaa. Helsingissä järjestetyssä yleisötilaisuudessa hän opasti sekä nuoria että kokeneita ratsukoita. Hän ei näe syytä, miksei Suomenkin kouluratsastus voisi nousta huipulle. Hevoset olivat laadukkaita ja ratsastus hyvää.

”Haluaisin nähdä, että suomalaishevoset liikkuisivat vielä enemmän eteenpäin käyttäen koko kehoaan. Sen opin halusin suomalaisille tapahtumassa välittää.”