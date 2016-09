”Tärisin pukuhuoneessa ja aloin itkeä”, US Openin voittanut Stan Wawrinka kertoi

Sveitsin Stan Wawrinka pelasi sunnuntain vastaisena yönä kolmatta kertaa tenniksen grand slam -turnauksen finaalissa ja aina hän on poistunut kentältä voittajana. Sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa US Openin finaalissa New Yorkissa 31-vuotias Wawrinka voitti maailmanlistan ykkösen, Serbian Novak Djokovicin 6–7, 6–4, 7–5, 6–3.

Wawrinka kertoi ottelun jälkeen, että hän hermoili rajusti ennen ottelua.

”Tärisin pukuhuoneessa ja aloin itkeä”, Wawrinka kertasi tunnelmiaan keskustelusta valmentajansa Magnus Normanin kanssa.

”Fyysisesti olin valmis, pelini oli kunnossa. Taistelemalla kentällä tiesin pystyväni voittamaan.”

Ja sen Wawrinka myös teki. Kaiken lisäksi jokaisessa voittamassaan grand slam -finaalissa vastassa on aina ollut juuri 12-kertainen grand slam -voittaja Djokovic, joka voitti US Openin viime vuonna.

”Tässä ei ole mitään salaisuutta. Jos haluat voittaa maailman ykköspelaajan, sinun on annettava kaikkesi. Sinun täytyy hyväksyä kipu ja melkein nauttia kivusta.”

Turnauksen aikana Wawrinka oli kentällä lähes 18 tuntia. Hän pitää turnausta kovimpana koettelemuksenaan urallaan.

”Tunsin itseni finaalissa väsyneeksi jo ottelun alussa. Tunsin, että krampit olivat tulossa kolmannessa erässä.”

Wawrinkan edelliset grand slam -voitot ovat Australian avoimista vuonna 2014 ja Ranskan avoimista 2015.