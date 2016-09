Brendan Rodgers väittää: Luis Suarez on maailman paras pelaaja – ”hän teki Barcelonasta paremman”

Kun maailman parhaasta ja ilmiömäisimmästä jalkapalloilijasta keskustellaan, eniten ääniä tapaa kahmaista Barcelonan taituri Lionel Messi. Seuraavana arvoasteikossa tulee yleensä Real Madridissa pelaava Cristiano Ronaldo.

Celticin päävalmentaja Brendan Rodgers lyö kuitenkin pöytään oman, valtavirrasta poikkeavan näkemyksensä: maailman paras on hänen entinen suojattinsa, Barcelonan nykyinen hyökkääjä Luis Suarez.

”Oli nautinto työskennellä hänen kanssaan kaksi vuotta (Liverpoolissa 2012–2014). Hän oli uskomaton, ja jalkapalloilijana hän on maailman paras”, Rodgers sanoi Sky Sportsin mukaan.

”Suurin kohteliaisuus, jonka Luisille voi antaa, on se, että hän meni ennestään maailmanluokan joukkueeseen (Barcelonaan) ja teki siitä vielä paremman.”

Rodgers yltyy kehumaan myös useista ikävistä välikohtauksista ja vastustajien puremisista muistetun Suarezin ominaisuuksia ihmisenä.

”Ensinnäkin, kun puhutaan Luis Suarezista, täytyy puhua hänestä miehenä. Hän on yksi hienoimmista miehistä, joita voit kohdata. Hän on hyvin nöyrä jätkä, joka työskentelee ammatissaan väsymättömästi. Hän on super-ammattilainen, perheellinen mies, joka antaa kaikkensa elämässään jalkapallolle ja perheelleen.”

Rodgersin Celtic kohtaa Barcelonan ja Suarezin tänään vieraskentällä Mestarien liigan lohko C:n avauspelissään.

”Kun näen heidän pelaavan nyt, Barcelona ei olisi sama joukkue ilman Luis Suarezia. Kuten kaikki maailmanluokan pelaajat, hän löytää aina tilaa. Sinulla voi olla taktisia ideoita, voit parkkeerata kaksikerroksisia busseja maalin eteen, mutta maailman parhaat pelaajat voivat aina löytää tilaa.”

Rodgers myöntää, että Suarez voi olla pysäyttämätön.

”Täytyy yrittää tehdä kaikki voitava ja olla niin aggressiivinen kuin voi pysäyttääkseen heidät (maailman parhaat pelaajat). Se on jotain, mitä toivomme tekevämme, mutta hän on tällä hetkellä maailman paras hyökkääjä, eikä siitä ole mielestäni mitään kysymystä.”

Rodgers ei ylistyssanoissaan säästele, vaan hän lisää, että Barcelonan hyökkäys on todennäköisesti kaikkien aikojen paras maailmassa.

”Tiedän Luisin kanssa työskenneltyäni, että hän voisi yksinään jallittaa neljän miehen puolustuksen. Kun siihen lisää Neymarin ja Messin, se on totta kai todella vaikea tehtävä, mutta managerina täytyy uskoa, että voit saada positiivisen tuloksen.”

”Haluamme tulla ja nauttia, mutta haluamme saada myös tulosta aikaan. Emme ole täällä vain ollaksemme matkustajia. Jos haluaa elämän olevan helppoa, tämä ei ole taso, jolla kannattaa pelata.”

Lohko C:n toinen peli tänään on Manchester City–Borussia Mönchengladbach. Mestarien liigaa pelataan tänään myös A-, B- ja C-lohkoissa.