Neymar aloittaa muusikon uran ”Neymusicona” – julkaisee keskiviikkona ensimmäisen singlensä

Maailmanluokan jalkapalloilijana tunnettu Neymar hamuaa uutta aluevaltausta. Barcelonan brasilialaistähti kertoo nimittäin Twitterissä aloittavansa uran muusikkona.

”Keskiviikkona aloitan muusikon urani, ja ensimmäinen singleni ilmestyy Facebook-sivuilleni”, Neymar kirjoitti.

Neymar aikoo käyttää muusikkona nimeä ”Neymusico”.

Neymarin kiinnostus musiikkia kohtaan on hänen faniensa tiedossa. Neymar on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa hän on ollut konserteissa. Hänet on niin ikään nähty sosiaalisen median julkaisuissa laulamassa.

Jalkapalloilijoista musiikkiteollisuuden parissa ovat toimineet muun muassa Pelé, Jese Rodriguez ja Clint Dempsey.

Brasilialaislegenda Pelé on tehnyt 1970-luvulla omaa nimeään kantaneen albuminkin. PSG:n hyökkääjä Jese Rodriguez on julkaissut musiikkia artistinimellä ”Jey-M” ja yhdysvaltalainen jalkapalloilija Clint Dempsey artistinimellä ”Deuce”.

Neymar pelaa tänään Barcelonassa Mestarien liigan ottelussa skotlantilaista Celticiä vastaan.