Liigan puheenjohtaja vaihtuu – Heikki Hiltunen korvaa Vesa Puttosen

Jääkiekon Liiga vaihtaa puheenjohtajaansa. Liiga tiedotti tiistaina, että Heikki Hiltunen, 54, astuu Vesa Puttosen tilalle SM-liiga oy:n puheenjohtajaksi.

Hiltunen on toiminut pitkään Vaasan Sportin hallituksen puheenjohtajana. Vuosina 2013–14 hän oli Mestistä hallinnoivat yhtiön puheenjohtaja.

”Ryhdyn hallituksen puheenjohtajaksi innolla. Minulla on ollut tilaisuus olla mukana jääkiekossa seurajohtajana Vaasan Sportissa viimeisen kahdeksan vuoden ajan. Tänä aikana olen nähnyt ja oppinut seurajohtamisen arjen kantapään kautta. Nyt minulla on kova halu viedä suomalaista jääkiekkoa eteenpäin kotimaisilla ja kansainvälisillä areenoilla”, Hiltunen sanoo Liigan tiedotteen mukaan.

Hiltunen on tanskalaiseen Danfoss-konserniin kuuluvan Danfoss Drivesin globaalista myynnistä, markkinoinnista ja asiakaspalvelusta vastaava johtaja.

Hiltunen nostaa digitalisoinnin yhdeksi tulevaisuuden tavoitteista.

”Meidän täytyy miettiä, miten saamme liigayhteisön siirtymään nopeammin digitaaliseen maailmaan ja toteuttamaan siellä uusia, entistä parempia asiakaskokemuksia. Digitaalisuus tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja Liigan tulee olla myös tällä saralla osaava yhteisö. Haluan olla tienraivaajana, jotta saamme tästä hyötyä asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja seuraajillemme. Uskon, että näin teemme tuotteestamme entistä mielenkiintoisemman.”

Keväällä HS:n haastattelussa Hiltunen kertoi ajatuksiaan urheilujohtamisesta.

”Minulle urheilujohtaminen tuo energiaa hirveästi. Ne tunteet, ennakoimattomuus ja fortunan merkitys. Urheilussa on se hyvä juttu, että et pysty omilla päätöksilläsi voittamaan. Se tekee siitä todella mielenkiintoista. Vaikka sama se on myynnissäkin”, Hiltunen sanoi.