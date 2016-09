HJK:lla on korttisuma: Alho sivussa neljä ottelua ja kahdeksan pelaajaa kortin päässä pelikiellosta

Veikkausliigan mestaruustaistelussa HJK ampui itseään molempiin jalkoihin maanantain ottelussa FC Lahtea vastaan. Lahti haki 4–1-murskavoiton Sonera-stadionilta, ja sekaisin ollut HJK otti loppusyksyä vaikeuttavia pelikieltoja.

HJK:n laitahyökkääjä Nikolai Alho sai Lahti-ottelun seurauksena peräti neljän ottelun pelikiellon. Alhon varoitustili täyttyi maanantain ottelussa jo keltaisesta kortista, josta tuli yksi ottelu pelikieltoa. Ottelun lopussa saamastaan suorasta punaisesta kortista hän sai kaksi ottelua pelikieltoa, mutta koska se oli hänen kolmas pelikieltonsa, sai hän yhden ylimääräisen ottelun pelikieltoa.

Kaksi muutakin pelaajaa on pelikiellossa perjantain Inter-ottelusta Turussa.

” Rafinha on yhden ottelun pelikiellossa punaisen takia, ja sen jälkeen hänelle jää voimaan kolme varoitusta. Roni Peiponen on myös neljän varoituksen takia pelikiellossa Inter-ottelussa. Aikamoinen saldo”, HJK:n joukkueenjohtaja Markku Peltoniemi kertoi.

Klubia uhkaa nippu muita pelikieltoja, koska Suomen cupista saadut keltaiset vaikuttavat pelaajien varoitustiliin.

” Obed Malolo, Sebastian Dahlström, Lum Rexhepi, Ivan Tatomirović, Alfredo Morelos, Sebastian Sorsa, Nnamdi Oduamadi ja Rafinha ovat yhden keltaisen päässä pelikiellosta”, Peltoniemi sanoi kahdeksan pelaajan ryhmästä.

Vuodesta 1964 HJK:ssa pelaajana ja toimihenkilönä työskennellyt Peltoniemi ei muista vastaavanalaista korttisumaa Klubista.

”Ei ole tällaista ollut ikinä. Tämä on poikkeuksellinen. Veikkausliigalla on fair play –kilpailu, josta olemme usein saaneet rahapalkintoja ja kelloja ranteisiin”, Peltoniemi kertoi.

Klubilla on ylivoimaisesti eniten keltaisia kortteja ja punaisiakin eniten. HJK:lla on Veikkausliigan tilastojen mukaan yhteensä 68 keltaista ja kuusi punaista korttia. Seuraavaksi eniten kortteja keränneellä Rovaniemen Palloseuralla on 44 keltaista korttia ja yksi punainen. HJK on peränpitäjänä fair play –kilpailussa.

”Vaikea sanoa, mistä tämä johtuu. Minulla on omat mielipiteeni. En tiedä, onko jossain vaiheessa ollut turhautumista. Tästä on puhuttu joukkueessa, että turhia varoituksia vältettäisiin, koska ne haittaavat joukkueen kokoamista”, Peltoniemi sanoi.

Päävalmentaja Mika Lehkosuo kertoi maanantaina lehdistötilaisuudessa, että HJK odottaa saavansa piakkoin loukkaantuneita pelaajia sairastuvalta takaisin peleihin.

” Vincent Onovo on ensimmäinen, joka tulee mahdollisesti pelikelpoiseksi ensi peliin. Taye Taiwo ei todennäköisesti pääse vielä seuraavaan peliin, mutta mahdollisesti seuraavalla viikolla. Tatomirovićilla menee ehkä vielä viikko lisää siitä”, Lehkosuo kertoi.

HJK kohtaa perjantaina vierasottelussa Interin, ensi viikon keskiviikkona kotikentällä RoPS:n, saman viikon lauantaina Suomen cupin loppuottelussa SJK:n ja 30. syyskuuta Stadin derbyssä HIFK:n.