Celticin fanit hirttivät nukkeja Glasgow’n paikallisottelussa – Rangersin paluu pääsarjaan herätti uskonnolliset jännitteet

Skotlannin Valioliigaa perinteisesti hallitsevat Celtic ja Rangers ovat taas yhdessä. Konkurssiin ajautunut Rangers pudotettiin kolmanteen divisioonaan vuonna 2012, mutta se nousi sarjaportaan kerrallaan takaisin ja pelaa jälleen pääsarjassa.

Glasgow’n joukkueet ovat hallinneet Valioliigaa vuosikausia. Mestaruus meni edellisen kerran muualle vuonna 1985, kun Aberdeen voitti Alex Fergusonin johdolla.

Glasgow’n paikallisottelu eli ”Old Firm” pelattiin ensimmäisen kerran vuonna 1888. Kohtaamiset ovat vuosikymmeniä olleet jännitteisiä, sillä Rangers on protestanttien ja Celtic katolisten joukkue.

Uskonnolliset kysymykset ovat 2000-luvulla tultaessa jääneet hieman syrjemmälle, mutta vanhat kaunat kytevät yhä. Tästä saatiin osoitus viime viikonloppuna seurojen pelatessa pitkästä aikaa liigassa Old Firm -ottelun.

Celticin kannattajat herättivät pahennusta kotistadionillaan Parkheadilla heittämällä yläkatsomosta alakatsomoon kaksi pumpattavaa nukkea hirttoköydessä. Toisella nukella oli Rangersin kaulaliina ja toiselle oli puettu protestanttisen oranialaisveljeskunnan tunnukset.

Nukkejen hirttämistä seurasi eräänlainen sodanjulistus. Celticin kannattajat paljastivat ison lakanan, jossa luki ”This is it Bhoys, this is war” eli vapaasti käännettynä: ”Tämä on tässä, Bhoys, tämä on sotaa.”

”Bhoys” on irlantilaistaustaisten siirtolaisten itsestään käyttämä nimitys ja myös Celticin ja sen kannattajien lempinimi.

Sodanjulistusta ei katsottu hyvällä Rangersin joukoissa. Sinipaitojen faniryhmä Club 1872 vaatii Celticin faneille porttikieltoa Rangersin kotistadionille Ibroxille seuravassa Old Firmissä.

Myös seuran viralliset edustajat kommentoivat nukkejen hirttämistä ”yököttäväksi ja häpeälliseksi teoksi, joka lietsoo lahkolaisuutta ja vihaa”.

Celtic on pidättäytynyt julkisesta kommentoinnissa. Se voitti kamppailun 5–1, mikä lisäsi Rangers-kannattajien kiukkua. Toimitusjohtaja Peter Lawwell totesi tiistaina, ettei aio lähteä julkiseen sanasotaan asian tiimoilta.

”Yritämme toimia korkeimpien mahdollisten arvojen pohjalta. Hoidamme nämä asiat kuten aina, ammattimaisesti ja yksityisesti”, Celtic-pomo sanoi AFP:n mukaan.

Hän vakuutti seuran toimivan, mikäli joku sen piirissä oleva toimii asiattomasti.

”Tästä ei pidä mielestämme nostaa liian suurta kohua. Asiat on hyvä pitää mittasuhteissaan. Ylivoimainen valtaosa kannattajistamme stadionille tuki meitä positiivisella tavalla”, Lawwell painotti.