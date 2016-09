Kim Hirschovits palasi tuttuun rooliinsa Espooseen: ”Panemme itsemme täysillä likoon”

Kuka? Kim Hirschovits Syntynyt 9. toukokuuta 1982. Jääkiekkoilija. 184 cm / 88 kg. Espoo Unitedin Mestis-joukkueen kapteeni kaudella 2016–2017. Kasvattajaseura: Jäähonka. Liigassa 689 ottelua runkosarjassa ja 77 pudotuspeleissä. Liigaseuroja: HIFK, Jokerit, Blues ja Kärpät. New York Rangersin NHL-varaus vuonna 2002. Pelannut myös Ruotsin liigaa ja KHL:ssä. Asuu Helsingin Hevossalmessa puolison ja kolmen lapsensa kanssa.

Harjoitushallin kahvioon astelee tuttu hahmo. Kim Hirschovits on palannut tutulle paikalle espoolaisen jääkiekkojoukkueen kapteeniksi.

Pelaaja on sama, mutta joukkue uusi, kuten myös sarjapaikka. Espoo United aloittaa täysin uutena joukkueena Mestiksessä, joka on Suomen toiseksi korkein jääkiekkosarja.

Liikemies Jussi Salonoja perusti Unitedin viime keväänä konkurssin tehneen ja liigapaikkansa menettäneen Espoo Bluesin tilalle.

Hirschovitsille oli selvää, että hän palaa Espooseen, vaikka muitakin ottajia olisi ollut.

Blues myi huutavassa rahapulassaan parhaan pelaajansa kesken viime kauden Oulun Kärppiin, jossa hän pelasi runkosarjassa 29 ja pudotuspeleissä seitsemän ottelua.

Maalihana ei kuitenkaan auennut Kärpissä samalla tavalla kuin Bluesissa. Loppupeleissä Hirschovitsin rooli Oulussa pieneni. ”Kovia pelaajia istui aina katsomossa. Kärpät oli puolen vuoden projekti.”

Espoo Unitedissa Hirschovitsiä odottaa kolmen vuoden projekti. ”Siihen olen sitoutunut. Minulla on iso halu auttaa Espoota. Minulla on ollut täällä kolme hyvää vuotta.”

Kiekko-Espoo nousi jääkiekon SM-liigaan silloisen I divisioonan kautta vuotta 1992. Joukkueen nimi vaihtui Bluesiksi vuonna 1998.

Espoolaisten arveltiin nousevan yhdeksi Suomen mahtiseuraksi, jonka junioritoiminta oli maan parasta. Nuoria pelaajia tuli, mutta suurin osa heistä meni ajan myötä muihin seuroihin.

Nyt Espoossa on palattu juurille ja ympyrä on tavallaan sulkeutunut. Espoo United on nuorten espoolaisten pelaajien joukkue, jossa 34-vuotias Hirschovits on joukkueen keulakuva.

Helsingin Hevossalmessa asuva Hirschovits on voittanut kaksi kertaa Liigan pistepörssin, vuonna 2008 Jokereissa ja 2015 Bluesissa.

Mestiksessä hänellä on mahdollisuus kolmanteen pistepörssin voittoon, mutta se edellyttää hyvää yhteispeliä muilta pelaajilta.

”Alkuun keskitymme joukkueen rakentamiseen. Menemme eteenpäin päivä kerrallaan.”

Hirscovitsin lisäksi joukkueessa on vain neljä muuta 1980-luvulla syntynyttä pelaajaa, puolustaja Jimi Santala (syntynyt 1988) ja hyökääjät Juuso Kaijomaa (1989), Markus Piispanen (1989) ja Jiri Veistola (1988).

Miten nuoret ovat ottaneet konkarin vastaan?

”Hyvin. Pelaajana haluan itsekin olla isossa roolissa ja tukea samalla valmennusta ja kapteenina nuoria pelaajia.”

Espoo United ei ole pelkkä miesten ja naisten jääkiekkoseura. Toinen laji on koripallo. Espoolaisen palloilun on sanottu kärsivän identiteetin puutteesta – katsojat eivät ole tunteneet sitä omakseen.

Moni Bluesinkin vakituinen kannattaja hylkäsi joukkueen. Yksi syy oli, ettei joukkue enää ollut sama, jota kausikortin lunastaja luuli seuraavansa.

Myös Unitedin joukkue vaihtunee kauden mittaan. Parhaat pelaajat voivat nousta Mestiksestä Liigaan, mikä on oleellista pelaajan kehityksen kannalta.

Jääkiekkoliiton uusi puheenjohtaja Harri Nummela sanoo muuttoliikkeen kuuluvan sarjan luonteeseen. ”Mestis on arvokas sarja. Suurin osa suomalaisista huippupelaajista on kehittynyt siellä”, Nummela sanoo.

Hirschovits toivoo ja uskoo, että uusi seura lunastaa paikkansa espoolaisen yleisön sydämissä. Helppoa se ei ole.

”Panemme itsemme täysillä likoon. Mitään muuta emme oikein voi tehdä. Se on ainoa tie entisten Blues-fanien kosketuspintaan.”

Vaikka Hirschovits on kokenut liigajyrä, hänellä on aiempaa kokemusta myös Mestiksessä. Kaudella 2001–2002 hän pelasi lainsopimuksella HIFK:sta KJT:ssä Keravalla. Kolmen ottelun saldona oli maali ja kaksi syöttöä.

Alkavalla kaudella Mestis saa tv-näkyvyyttä enemmän kuin ennen. Yle näyttää kahdeksan runkosarjan ottelua ja ratkaisevat pudotuspelit. Lisäksi otteluita näkyy Yle Areenassa, VeikkausTV:ssä ja Elisa-viihteen Fanseat-palvelussa.

Espoo United pelaa ensimmäisen kotiottelunsa Mestiksessä perjantaina klo 18.30 Metro-areenassa. Vastassa on JYP-Akatemia Jyväskylästä.