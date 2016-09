”Eteläsavolainen kulttuuriteko”, sanoo Risto Dufva Jukureiden noususta Liigaan

Jääkiekkovalmentaja Risto Dufva tapasi sanoa Jukurien Mestis-valmentajana, että Jukurit nousee Liigaan vain pelaaja kerrallaan. Se oli sitä aikaa, kun Liigaan ei noustu eikä tainnut olla Mikkelikään valmis ammattilaiskiekkoiluun.

Dufva kiersi JYPin, Tapparan ja Lukon kautta takaisin kotiin ja nyt tarjoillaan mikkeliläisille liigakiekkoa koko kauden täydeltä.

”Kyllä sen näkee, että on jotain muuta kuin Mestis-kausi alkamassa. On tämä alueellisesti kova juttu”, Dufva sanoo.

Jukurit tykitti pitkin 2000-lukua kovia sijoituksia Mestiksessä mutta loikka Liigaan vastaa kahdeksan metrin pituushyppytulosta.

Seuralla on Liigan pienin pelaajabudjetti. Se jää kahden laitahyökkääjän palkan verran pienemmäksi kuin Sportilla ja KooKoolla. Silti 1,3 miljoonan raapiminen pelaajapalkkoihin vaatii aktiivista jalkatyötä seurajohdolta. Kokonaisbudjettikin kiipeää melkein 3,5 miljoonaan.

”Kun kiekko putoaa jäähän perjantaina, ovat ne ensimmäiset sekunnit pääsarjatasolla koskaan”, Dufva muistuttaa.

Viimeksi Kiekko-Espoon nousu SM-liigaan 1992 toi ylimmälle tasolle täysin ensikertalaisen. Kärpät, Pelicans, KalPa, Sport ja KooKoo olivat pelanneet ylhäällä ennen nykyistä paluutaan suuren yleisön eteen.

”Eteläsavolainen kulttuuriteko”, Dufva hehkuttaa Jukurien pääsyä mukaan.

Dufva vertaa Jukureita 1970-luvun Pieksämäen NMKY:n lentopallojoukkueeseen.

”Se oli edellinen ammattilaisjoukkue Etelä-Savosta.”

Pelaaminen Liigassa on kallis hanke. On saatava alueen ihmiset innostumaan jääkiekosta aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Jukurit tavoittelee vajaan 3 000 hengen yleisökeskiarvoa. Se on tuplaten Mestiksen lukemiin. ”Meidän pitää ansaita ihmiset joka ilta”, Dufva sanoo.

Jukurit on ollut Mestiksen kunkku. Menee arvailujen puolelle, kuinka ihmiset ottavat vastaan tappiot, joita tulee varmasti enemmän kuin Mestiksessä.

Joukkueeseen mahtuu liigakokemusta, mitalisteja ja jonkin verran menestystä, mutta hyvin harvalla pelaajalla on tuntumaa suuresta vastuusta kaukalossa.

Harjoituspeleissä Jukurit on saanut maistaa arkitodellisuutta. Tappioita mahtuu tilastoihin enemmän kuin voittoja ja maalinteko näyttää juuri niin vaikealta kuin sen saattaa kuvitella olevan Liigassa.

”Kyllä me tiedämme nousijan haasteet”, Dufva sanoo.

Joukkueen ottaminen omaksi on ainakin tehty mahdollisimman helpoksi. Kapteeni Marko Kauppinen on kaupungin oma poika, joka teki paluun pari vuotta sitten. Toinen pakki Mikko Kokkonen on myös Mikkelistä, ja yhteensä joukkueessa on 12 pelaajaa, jotka ovat aikaisemmin kiekkoilleet Jukureissa.

”Haluamme olla eteläsavolainen joukkue”, Dufva sanoo. ”Varmaan meidät otetaan hyvin vastaan, mutta nyt pitää ruveta käymään peleissä viikoittain.”

Jukurit kohtaa perjantaina avausottelussaan kotonaan Vaasan Sportin.