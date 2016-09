Lennart Petrell on IFK:n näköinen mies, joka tuo Liigaan kaivattua väriä – HS arvioi, miten perjantaina alkavassa Liigassa käy

Helsingin IFK voitti mestaruuden vain viisi vuotta sitten, mutta se joukkue on levinnyt aikoja sitten maailmalle.

Yhden paluumuuttajan IFK sentään sai. Lennart Petrell, 32, kuului silloiseen mestaruusjoukkueeseen, ja millaisen kevään hän pelasikaan. Pudotuspeleissä hän naulasi pisteet 7+5 ja nimi nousi MM-ehdokkaiden listalle.

Petrell juhli mestaruutta ja oli yhdestä harmittomasta kaatumisesta kiinni, ettei hän olisi päässyt torille MM-kultatunnelmaan. Hänen nilkka vääntyi, taipui ja murtui ennen Bluesia vastaan pelattavaa loppuottelusarjaa.

Kun nilkasta menivät nivelsiteet ja röntgen paljasti murtuman, haihtuivat MM-unelmat ja Bratislavan kisat jäivät siihen.

Petrell on varmaan historian ainoa pelaaja, joka on tullut kepeillä SM-liigan ratkaisevaan finaaliin ja kävellyt kepeillä mestarina ulos hallista.

”Nilkka puudutettiin ennen ottelua, sitten pantiin lisää piikkejä lämmittelyn jälkeen ja uudestaan toisella erätauolla. Toistakymmentä piikkiä siihen työnnettiin”, Petrell sanoo nyt, kun hän aloittaa Stadissa ensimmäisen kokonaisen kauden kuuteen vuoteen.

Voimahyökkääjä Petrell lähti tuoreena Suomen mestarina NHL:ään katsomaan Edmontonin touhut. Hän kävi Oilersin jälkeen vetämässä kauden Sveitsissä ja pari Luulajassa.

Edmontonissa Petrell pelasi vajaat sata ottelua. Välillä oli tarjolla niukkoja minuutteja, toisinaan vähän reilummin peliaikaa ja pahimpina hetkinä katsomokomennus.

Silti Petrell ei kadu hetkeäkään NHL:ään lähtemistä. ”En ole kuullut kenestäkään, joka olisi NHL:ssä pelaamista katunut.”

Kaisa Rautaheimo / HS

On kotiin paluun aika. Perhe on kasvanut neljään henkeen, lapset ovat kaksi- ja kuusivuotiaat ja halu asettua.

Kaikista mahdollisista tulijoista Petrell on eniten IFK:n näköinen pelaaja. Hän edustaa juuri sitä, mistä IFK on tullut tunnetuksi. Luvassa on taklauksia, hämmennystä, ehkä pari ylilyöntiäkin. Sillä linjalla hän pelasi silloin viisi vuotta sitten, kun IFK valtasi mestaruuden.

”Helsinki ja IFK voitti monestakin eri syystä, ammatillisesti ja henkilökohtaisesti. Kiva asua kotona ja tutut ovat lähellä”, Petrell sanoo, vaikka lisääkin viihtyneensä ulkomailla. Valintavaihtoehtoja tälle kaudelle oli vain kaksi, Luulaja tai Helsinki.

Palataan vielä siihen kevääseen 2011. IFK oli niputtanut Rauman Lukon välierissä voitoin 4–1 ja sai kahdeksan päivän tauon ennen finaaleja Espoon Bluesia vastaan.

IFK:lla oli ihan perusharjoitus menossa, kolmella kolmea vastaan. Petrell ja puolustaja Mikko Kurvinen törmäsivät, kaatuivat ja Kurvinen horjahti Petrellin nilkan päälle. Sen tiesi heti sillä hetkellä, että kausi olisi ohi. Sitä viimeistä finaalia lukuunottamatta se olikin.

Bratislavanhan useimmat jääkiekkoa seuraavat muistavat. Oli Mikael Granlundin ilmaveiviä, pari tyrmäävää voittoa Venäjästä ja kruununa Ruotsin kaataminen MM-finaalissa 6–1. Ja sitten kullan juhlintaa, jossa halattiin presidenttiä, podettiin äkillistä nilkkatulehdusta ja herätettiin juuri niin paljon pahennusta kuin yksiin kekkereihin vain sopii.

Kaikesta tästä Petrell jäi paitsi.

”Olisi ollut kiva olla mukana, mutta en ole ikinä jossitellut tai paukutellut Stadilla olevani henkinen maailmanmestari. Tämä on raakaa bisnestä. Se oli mulle niin iso juttu saada Suomen mestaruus”, Petrell sanoo. ”Saada juhlia kamat päällä.”

Liigakauden alla IFK ei ole loistanut, mutta nyt ei jaetakaan sarjapisteitä.

Kokenut Petrell ei silti jaksa olla huolestunut. Hän katsoo enemmän kokoonpanoa kuin tuloksia.

”Hyvältä näyttää, on hyvä sekoitus kaikkea”, Petrell sanoo joukkueesta, joka lähtee hakemaan oikaisua viime kauteen.

Petrell ei ole se pelaaja, joka voittaa pistepörssin tai tekee eniten maaleja, mutta hän on se pelaaja, josta IFK:n fanit voivat tykätä kaikkein eniten.

Puolustaja Teemu Eronen, hyökkääjä Juhamatti Aaltonen ja monet viime kauden pelaajista ovat niitä, joilta odotetaan pistetykitystä.

Alkavassa Liigassa Petrell taitaa olla Suomen tunnetuin nelosketjulainen.

”Ainakin tällä hetkellä”, Petrell sanoo, ”mutta toivon, että olen tunnettujen ykköskenttäläisten joukossa, kun kausi etenee.”