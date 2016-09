Leverkusenin supervaihtomies Pohjanpalo aloittaa penkiltä Mestarien liigan ”suomalaisottelun”

Bayer Leverkusenin päävalmentaja Roger Schmidt teki vain yhden vaihdon joukkueeseensa, joka voitti Bundesliigassa viikonloppuna HSV:n maalein 3–1. Se vaihto ei kuitenkaan osunut supervaihtomies Joel Pohjanpalolle, joka teki kolme maalia HSV:tä vastaan parissakymmenessä minuutissa. Neljä maalia tällä kaudella Bundesliigassa iskenyt Suomen maajoukkuepelaaja aloittaa penkiltä Mestarien liigan ottelun TsSKA Moskovaa vastaan.

Leverkusenin kokoonpanossa Julian Brandt korvaa loukkaantuneen Karim Bellarabin.

Moskovan suomalaispelaaja Roman Eremenko on tuttuun tapaansa joukkueensa avauskokoonpanossa. Eremenko on pelannut kaikissa kauden seitsemässä ottelussa. Moskovan TsSKA pelaa Mestarien liigassa neljättä kertaa perättäin. Kolmella viime kaudella joukkue on jäänyt pudotuspeleistä.

Viasat Urheilu HD -kanava näyttää ottelun suorana alkaen kello 21.45.