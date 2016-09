Päivärinta kiinni viidennessä MM-tittelissä –Kainulaisella paikka tehdä historiaa

Suomalaiskaksikko Pekka Päivärinta/Kirsi Kainulainen on jämäkästi kiinni ratamoottoripyöräilyn sivuvaunujen maailmanmestaruudessa.

Mestaruus ratkeaa lauantaina Donington Parkin radalla Britanniassa. Sarjaa johtavat suomalaiset tarvitsevat kolme MM-pistettä. Kolmastoista sija päätöskilpailusta riittää sinetöimään mestaruuden.

Viidettä MM-titteliään tavoitteleva Päivärinta arvioi, että tekniikan pettäminen ja keskeytys ovat ainoat esteet mestaruudelle.

”Pyörässä on kaikki käyty läpi. Iso huolto on tehty, ja pyörää on valmisteltu erittäin huolellisesti. Kaikki on tehty mikä on mahdollista. Liikaa varmistelemaan ei kuitenkaan kilpailussa aleta. Yleisö on tullut paikalle katsomaan kilvanajoa. Fiiliksen mukaan mennään, mutta viimeistä hikeä ei oteta”, Päivärinta sanoi tiedotteessa.

Viidennellä mestaruudella Päivärinta nousisi kaikkien aikojen mestaruuslistalla toisen viiden voiton miehen Tim Reevesin seuraksi neljän parhaan joukkoon .

Päivärinnan menoa tasapainottava Kainulainen olisi ensimmäinen nainen, joka voittaa ratamoottoripyöräilyn maailmanmestaruuden.

Päätöskilpailun ensimmäinen aika-ajo ajetaan Donington Parkin radalla perjantai-iltana ja toinen lauantaiaamuna. Viidentoista kierroksen kilpailu alkaa lauantai-iltana 20.30 Suomen aikaa.