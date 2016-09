Game of Thronesin suosikkihahmo valoi uskoa lyhytkasvuisiin urheilijoihin – ”Pystymme enempään kuin moni olettaa”

Rion paralympialaisissa on kilpaillut enemmän lyhytkasvuisia urheilijoita kuin aiemmissa arvokisoissa.

Tätä selitetään television menestyssarjalla Game of Thronesilla, jonka ylivoimaisesti suosituin hahmo on lyhytkasvuinen Tyrion Lannister. Hän nousee tarinassa pilkatusta luonnonoikusta valtakunnan johtotehtäviin älynsä ja sinnikkyytensä avulla.

Roolistaan Emmyllä palkittu Peter Dinklage on puhunut sarjan menestyksen myötä julkisuudessa lyhytkasvuisten arvostuksesta. Myös Riossa urheilevat lyhytkasvuiset ovat kertoneet siitä, miten Tyrion on tuonut heille lisää itseluottamusta ja uskoa omiin mahdollisuuksiin.

Esimerkiksi uimarit viittasivat hahmoon AFP:n mukaan ”läpimurtona vuosisatoja jatkuneen pilkan ja välinpitämättömyyden jälkeen”.

”Ihmiset alkavat ymmärtää, että pystymme paljon enempään kuin moni olettaa meidän pystyvän kokomme vuoksi”, Reilly Bout, 20, sanoi AFP:lle.

Riossa on Boutin mukaan enemmän lyhytkasvuisia urheilijoita kuin Lontoossa neljä vuotta sitten. Hän kertoi nauttivansa kilpailemisesta muita samankokoisia vastaan.

Kansainvälisellä paralympiakomitealla ei ole tilastoja lyhytkasvuisten osallistumisesta eri kisoihin, mutta tiedottajan mukaan määrä kasvaa kasvaa koko ajan. Lyhytkasvuiset kilpailevat Riossa yleisurheilussa, esteratsastuksessa, painonostossa, uinnissa, pöytätenniksessä ja pyörätuolitenniksessä.

”Toivottavasti osallistumisemme inspiroi muita lyhytkasvuisia. Me voimme saada yliopistotutkinnon. Meistä voi tulla tohtoreita. Kilpailemme paralympialaisissa. Teemme maailman ennätyksiä. Voimme saada töitä, tavallisia töitä tai toimitusjohtajan – emme ole erilaisia”, 19-vuotias uimari Sophia Herzog sanoi AFP:lle.

Peter Dinklagen roolityö Tyrionina hälventää urheilijoiden mielestä ennakkoluuloja ja valaa uskoa siihen, että kaikilla on mahdollisuus onnistua.

”Se on loistava asia, koska hän on roolissaan uskomaton. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että hän on pienikokoinen”, espanjalainen Judit Rolo Marichal sanoi.

Rolon mukaan lyhytkasvuisia ei ole aiemmin arvostettu paralympialaisissa niin paljon kuin urheilijoita, joilta on amputoitu raajoja tai jotka ovat pyörätuolissa. Myös yhteiskunnassa laajemmin asenteissa on hänen mukaansa vielä paljon vikaa.

Eläinlääkärinä työskentelevä Rolo huomauttaa, etteivät esimerkiksi kaupat ja monet työpaikat huomioi lyhytkasvuisia lainkaan tavaroiden sijoittelussa. Hän muistelee kohtaamisia kaduilla.

”Joskus kuulen lapsen kysyvän, miksi tuo nainen on niin pieni. Ja isä vastaa, että ’hän on sairas, älä tuijota’ ”.

”Mutta minä en ole sairas! Vanhempien pitäisi selittää, että olen pienempi, koska sellainen minusta tuli, aivan samoin kuin joistakin tulee lihavia tai laihoja.”

Osa AFP:n haastattelemista urheilijoista korostikin, ettei Dinklagen roolihahmo tai muutama paralympialaisten sankaritarina vaikuta isossa kuvassa juuri mitenkään.

”Tuo on mahtavaa niille, jotka pystyvät tekemään vaikutuksen omalla alallaan, mutta yksi sadastatuhannesta ei tarkoita sitä, että lyhytkasvuisuus nähtäisiin eri tavalla”, kanadalainen uimari Danielle Kisser kommentoi AFP:lle.

”Todellinen läpimurto olisi se, että voisin mennä töihin, haastatteluun tai minne vaan, eikä pituuteni olisi ensimmäinen asia, jonka mukaan minua arvioidaan.”

