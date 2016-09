Rosberg kuopuksena 200 kisan kerhoon – ”Tilastot ovat mielenkiintoisia, mutta en ole täällä niitä varten”

Fakta Eniten F1-kisoja 323 Rubens Barrichello 307 Michael Schumacher 298 Jenson Button 266 Fernando Alonso 256 Riccardo Patrese 252 Jarno Trulli 246 David Coulthard 245 Kimi Räikkönen 243 Felipe Massa 229 Giancarlo Fisichella 215 Mark Webber 210 Gerhard Berger 208 Andrea de Cesaris 204 Nelson Piquet 201 Jean Alesi 199 Alain Prost ja Nico Rosberg

Singapore

Nico Rosberg saavuttaa sunnuntaina 200 Grand Prix -kisan rajapyykin kaikkien aikojen nuorimpana kuljettajana.

MM-historiassa 15 kuljettajaa on ajanut Nicoa enemmän, mutta kukaan heistä ei ole vetänyt 200 kisaa peräkkäin menettämättä yhtään starttia.

Kahden viikon kuluttua Malesiassa Jenson Button saa 300 kisaa täyteen. Hän on tähän asti nuorin 200 kisaa ajanut kuljettaja.

Button saavutti tuon määrän Unkarissa 2011, ja oli silloin 31 vuotta ja 193 päivää. Rosberg on sunnuntaina 31 vuotta ja 83 päivää.

Eniten peräkkäisiä kisoja ajanut kuljettaja Rosbergistä tuli jo Kiinassa keväällä, kun hän ohitti Riccardo Patresen ammoisen 187 GP:n mittaisen ennätysputken.

”Tilastot ovat mielenkiintoisia, mutta en ole täällä niitä varten, vaan voittaakseni kisoja ja taistellakseni mestaruudesta”, Rosberg kuittaa.

Rosberg voitti kauden alussa neljä ensimmäistä kisaa. Kukaan vastaavaan pystynyt ei ole hävinnyt sen jälkeen mestaruutta. Nico menetti kuitenkin kärkipaikkansa heinäkuussa Lewis Hamiltonille.

Nyt syksy on alkanut kahdella vahvalla voitolla, ja MM-taisto on kiristynyt äärimmilleen.

HS kysyi Rosbergiltä, millaiset mahdollisuudet hän näkee itsellään olevan Hamiltonin mestaruusputken katkaisemiseen.

”Lewis on tietysti suosikki tässä vaiheessa, koska hän on voittanut kahtena viime vuonna. Mutta onhan se mahdollisuus tietysti olemassa minullakin. En halua miettiä mitään prosentteja, mutta kun tällainen tilaisuus on, tartun siihen täysillä”, Rosberg sanoo ja katsoo kysyjää tiukasti silmiin.

Mercedes on hallinnut nyt suvereenisti MM-sarjaa kolmen kauden ajan. Rosberg on vuolaasti kiitellyt etuoikeuttaan ajaa kilpaa autolla, jolla tietää joka kerta voivansa olla paalulla ja voittaa kisan.

Heinäkuussa Rosberg jatkoi sopimustaan Mercedeksen kanssa kahdella vuodella. Myös Hamiltonin sopimus kattaa vielä kaudet 2017 ja 2018.

Miten Rosberg kokee ensi kaudeksi voimaan astuvan massiivisen sääntömuutoksen? Uhkaako se tätä etuoikeutta ylivoimaiseen autoon?

”Onhan se mahdollista. Aivan varmasti tämä on paras mahdollisuus mitä muilla talleilla on voimasuhteiden muuttamiseksi. Kaikki alkaa taas puhtaalta pöydältä. Siitä tulee varmasti mielenkiintoista meille kaikille.”

”Henkilökohtaisesti näen haasteen erittäin positiivisena. Uudet säännöt ovat vain hyväksi, kun saamme siten uudet autot ja uudet renkaat. Se on mukavaa vaihtelua, ja varmasti hienoa myös koko lajin julkisuuden kannalta”, Rosberg tuumii.

Singaporessa Rosberg ei ole suosikki. Hän on ollut tällä katuradalla palkintopallilla vain ensimmäisellä yrityksellä Williamsin kanssa 2008. Viime vuonna iltakisa oli Mercedekselle koko kauden vaikein.

”Uskoni voittaa yksittäisiä kisoja on kovempi kuin ikinä ennen. Mutta toisaalta muistamme viime vuoden vaikeutemme Singaporessa, eikä sellaista takamatkaa oteta tuosta vaan kiinni”, Rosberg linjailee.