Räikkönen Singaporen katuradasta: ”Rata on pitkä ja nopea, mutta hankala siellä on ajaa kovaa”

Singapore

Ferrari on erottautunut kilpailijoistaan viime kisojen rengasvalinnoillaan. Maranellon miehistö on tilannut enemmän pehmeimpiä kumiseoksia kuin muut.

Myös Singaporeen Ferrari valikoi eniten ultrapehmeitä renkaita, ja eroaa siten päävastustajistaan Mercedeksestä ja Red Bullista.

"Tämä on ihan normaalia meidän kannaltamme. Olemme tehneet samalla tavalla neljässä viime kisassa. Eivät tallit useinkaan valitse samaa määrää renkaita", Kimi Räikkönen perusteli.

"Se näyttää paperilla erilaiselta, mutta viikonlopun edistyessä lopulta kaikilla on kuitenkin lähes samat renkaat kisaan. Jokainen tekee omalla tavallaan töitä, ja me haluamme mukaan enemmän pehmeitä renkaita kuin muut."

Aika-ajotulos on kriittinen myös kisan kannalta. Sitä varten Ferrarilla riittää ainakin harjoitusrenkaita, kun 13 setistä yhdeksän on ultrapehmeitä.

"Singapore on katurata, mutta ei se ole ihan samanlainen kuin Monaco, missä ulosajotilaa ei ole lainkaan. Mielestäni tämä on puolittain katurata ja puolittain normaali kilparata. Radalla on muutama paikka, missä voi yrittää jotakin, ja selviytyä, jos jotain menee pieleen."

"Rata on pitkä ja nopea, mutta hankala siellä on ajaa kovaa – ihan kuin kaikilla muillakin radoilla. Katuratana on sitten muita rankempi", Räikkönen arvioi.

Voittopaineet Ferrarilla ovat aina.

"Tietenkin haluamme voittaa, ja haluamme ajaa voitoista, olla siellä ja ottaa kaiken irti jokaisena viikonloppuna. Niin ei vain ole käynyt tänä vuonna, valitettavasti. Olemme parempia kuin viime kaudella, mutta ilmiselvästi muutkin ovat parantaneet", Räikkönen ruoti.