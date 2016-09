”Kurre” Westerlundille kelpaa vain salibandyn mestaruus – EräViikingit syntyi salaisten kokousten jälkeen

Kun palataan ajassa kaksi vuotta taaksepäin, liigaseura Viikinkien salibandymanageri Kurt ”Kurre” Westerlund mietti, että jotain pitää tehdä, jotta kilpailukyky säilyisi. Takavuosien menestyksen jälkeen mestaruus oli tullut vielä vuonna 2011, sen jälkeen ainoastaan himmeämpiä mitaleja.

Tämän vuoden tammikuussa Westerlund otti puhelimen käteen ja valitsi Tapanilan Erän toiminnanjohtajan Jari Oksasen puhelinnumeron. Puhelun sisältönä oli sopia tapaaminen, mutta ei kummankaan toimistolle, vaan kahvilaan Tikkurilan kävelykadulle.

Siellä Westerlund esitteli Oksaselle ensimmäistä kertaa visionsa: lajin pääkaupunkiseudun suurseurat Erä ja Viikingit pitäisi yhdistää. Fuusioituminen suurimman ja pahimman kilpailijan kanssa kuulosti riittävän utopistiselta, jotta siitä kannatti lähteä liikkeelle kilpailukyvyn parantamisessa.

”Se ilme, joka tällaisesta heitosta tulee, on aika sanoin kuvaamaton”, Westerlund muistelee syyskuussa noin kahdeksan kuukautta myöhemmin.

Kahvittelujen aikana Oksanen lupasi miettiä asiaa. Evääkseen hän sai Westerlundin evästyksen, että jos asiasta haluaa kertoa sisäisesti, kannattaa valita tarkkaan ihmiset.

Asiaa olisi tarpeen edistää pienessä piirissä.

Kun Erän puolella innostuttiin asiasta, alkoi viisihenkinen ryhmä viedä asioita eteenpäin. Viikingeistä ryhmään tulivat Westerlund ja seuran toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen. Erästä Oksanen, urheilujohtaja Joonas Naava ja puheenjohtaja Jari Mäki-Arvela.

Läpi käytiin kaikki uuteen seuraan liittyvät asiat nimestä ja logosta yhteistyökumppaneihin. Salaisesti, esimerkiksi Vantaalla Westerlundin maahantuonti- ja tukkuyrityksen tiloissa.

”Usein kokoonnuttiin minun toimistollani, mutta se oli virka-ajan jälkeen. Salassapitosopimuksia tehtiin. Niitä oli pakko tehdä, mitä pidemmälle kevättä mentiin. Mainostoimiston kanssa esimerkiksi kun istuttiin Lauttasaaren kupeessa, 5–6 ihmistä kirjoitti sen. Kaikkiaan parikymmentä ihmistä ainakin joutui kirjoittamaan sen viimeisen viikon aikana”, Westerlund sanoo.

Aiheen esimerkiksi käy Westerlundin tarina, kun Westerlund tapasi salibandyliiton hallituksen puheenjohtaja Ismo Haaponiemen ja tiedotuspäällikön Juhani Henrikssonin aiheen tiimoilta, ei kaksikolla ollut etukäteen tiedossa tapaamisen syytä.

Oksanen liittyi keskusteluun vasta, kun nimet olivat salassapitosopimuksessa.

Maaliskuun 24. päivänä asiat olivat selvillä, ja joukkueet ilmoittivat yhdistymisestä lehdistötilaisuudessa. Uudeksi nimeksi linjattiin EräViikingit. Nimellä kunnioitetaan Westerlundin mukaan molempien seurojen historiaa.

Yhdistymistä vetäneestä viisikosta tuli uuden seuran tärkeimpiä tekijöitä. Westerlund itse jatkaa managerin roolissa ja hallituksessa.

Ensimmäinen liigakausi yhdistymisen jälkeen käynnistyy tulevana viikonloppuna. Westerlund uskoo joukkueen iskukykyyn.

”Pitää olla kunnianhimoinen ja pelata mestaruudesta. Se on ensimmäinen lähtökohta. Ei voi tyytyä himmeämmille mitaleille. Tämä fuusio mahdollistaa sen. Se vahvistaa meitä.”

Viime kaudella Viikingit oli neljäs. Samalla katkesi kahdentoista vuoden mittainen mitalisarja. Erän sijoitus oli yhden pykälän huonompi.

Westerlund arvioi, että aiemmin joukkueista Erä on ollut hieman liiankin nuori, Viikingit puolestaan vähän liian vanha joukkue.

Tulevalle kaudelle joukkueen keski-ikä on hieman alle 25 vuotta. Siinä on viitisen vuotta pudotusta Viikinkien viime kauden keski-ikään ja hieman nousua Erän keski-ikään verrattuna.

Merkittävimmät hankinnat joukkueeseen olivat 30-vuotiaat hyökkääjät Jani Kukkola ja Mika Moilanen, jotka palasivat Ruotsista. Maajoukkueesta tuttu kaksikko pelasi Suomen väreissä myös syyskuun Ruotsi-otteluissa, Kukkonen ykkössentterinä ja Moilanen kakkosketjun laidassa. Kaksi muuta Erästä mukaan valittua olivat laitahyökkääjät Lauri Kapanen, 31, ja Miko Kailiala, 23.

Westerlund odottaa kaudesta mielenkiintoista. Fuusiojoukkueen lisäksi hän nostaa esiin mielenkiintoiset nousijat hämeenlinnalaisen Steelersin ja kotiottelunsa Lahdessa pelaava LASB. Lisäksi yhden finaalin järjestelmästä on saatu myönteisiä kokemuksia.

Manageri itse on päässyt uuden seuran ansiosta toimintaympäristöön, jossa vastuu jakautuu laajemmalle porukalle. Hän toivoo sen jättävän paremmin aikaa esimerkiksi lajin kehittämiselle.

Yhdistyneet seurat tuovat myös vahvan toimijan pääkaupunkiseudun urheilukentälle. Seura on maailman suurin salibandyseura 2 200 jäsenellä eikä Westerlund epäröi esittää linjauksia lajin tarpeista. EräViikingit aloittaa pelinsä Vantaalla Energia-areenassa.

Westerlund kehuu hallin oloja ja sanoo ainoaksi viaksi sen, että se on väärässä kaupungissa.

Helsingistä seuran tarpeisiin sopivaa hallia ei kuitenkaan löydy.

”Kyllä tästä kaupungista pitää löytyä kunnon uusi palloiluhalli, joka on salibandylle tehty. On muitakin seuroja kuin me. Meidät on vähän unohdettu. Nyt on salibandyn vuoro.”

Miesten salibandyliigan avausottelu M-Team–Indians lauantaina kello 17 Pasilan urheiluhallissa. Avauskierroksen muut pelit sunnuntaina kello 17: SalBa–EräViikingit, Happee–TPS, Oilers–SPV, Nokian KrP–Koovee, OLS–Steelers.