Twitter välitti NFL-liigan ottelun suorana lähetyksenä – ”Taidan silti pysytellä television katsojana”

Twitter teki torstaina uuden aluevaltauksen, kun se välitti amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan ottelun suorana lähetyksenä mobiililaitteisiin.

Muiden sosiaalisen median palveluiden tapaan Twitter hakee jatkuvasti uutta kasvua. Se on viime aikoina ollut vaikeuksissa kilpailijoidensa kuten Facebookin uusien ominaisuuksien lisääntyessä.

Urheilun ja muiden tapahtumien suoratoisto nähdään yhtenä mahdollisuutena saada uusia käyttäjiä ja ennen kaikkea mainostuloja.

Torstai-illan livelähetys Buffalo Billsin ja New York Jetsin ottelusta sujui melko hyvin. Suoran ottelukuvan lisäksi ruudussa pyöri ottelua kommentoivia twiittejä jatkuvana virtana.

Reutersin mukaan käyttäjien palaute oli pääosin positiivista. Uutistoimisto julkaisi muutamia käyttäjien Twitterissä julkaisemia kommentteja.

Sovelluskehittäjä John Shahidi katsoi peliä kuljetuspalveluita mullistaneen Uber-taksin kyydissä.

In an Uber watching #TNF on Twitter. The future is cool so far.

”Uberissa katsomassa torstai-illan jalkapallo-ottelua. Tulevaisuus vaikuttaa makealta toistaiseksi.”

Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä. Ottelulähetys pätki joillakin katsojilla. Vielä enemmän Twitter-lähetys kärsi kuitenkin viiveestä. Kuva välittyi palvelun käyttäjille puolisen minuuttia myöhemmin kuin televisioon.

Varsinkin lajin kovimmille faneille viive oli liikaa. Amerikkalaista jalkapalloa ahkerasti kommentoiva Dallas Cowboysin kannattaja arvosti kokeilua, muttei uskonut muuttavansa katselutottumuksiaan.

#TNF The quality is better than my HD TV, but it being delayed stinks. I'll stick to the TV, I reckon. Was nice to try, though.