Urheilijoiden protesti USA:n arvoja vastaan leviää – maajoukkueen jalkapallotähti istui maahan kansallislaulun aikana

San Francisco 49ersin pelinrakentajan Colin Kaepernickin ottelutapahtumissa aloittama protestointi Yhdysvaltoja vastaan leviää.

Tuoreimpana (eurooppalaisen) jalkapallon huippupelaaja Megan Rapinoe polvistui torstaina maaottelutapahtumassa kansallislaulun aikana. Etiketin mukaan laulu pitää kuunnella seisten ja tähtilippua kunnioittaen.

Rapinoe toisti näin tekonsa, jonka oli ensimmäistä kertaa toteuttanut seurajoukkueensa Seattle Reignin ottelussa.

Tämänkertainen tapaus oli kuitenkin siinä mielessä kuohuttavampi, että Rapinoe edusti ottelussa maataan, ei seurajoukkuetta. USA voitti Columbuksessa Thaimaan harjoitusottelussa selvästi maalein 9–0.

Ensimmäisenä julkisesti protestoinut noussut Kaepernick haluaa polvistumisillaan kiinnittää huomiota mustien asemaan Yhdysvalloissa.

Urheilijoiden tarkoituksena on ylipäätään herättää keskustelua maan arvoista.

”Tarvitaan paljon isompaa keskustelua, ja se keskustelu on paljon tärkeämpää kuin urheilu”, sanoi puolestaan Rapinoe ESPN:lle.

Avoimesti homoseksuaali jalkapalloilija oli huolissaan siitä, toteutuvatko Yhdysvaltojen pyhiksi koetut arvot nykyisessä yhteiskunnassa.

”Meidän täytyy tarkastella kaikkia asioita, joita sanomme lipun ja kansallislaulun tarkoittavan ja kaikkia niitä oikeuksia ja vapauksia, joita haluamme niiden tarkoittavan”, Rapinoe muotoili lausunnossaan Reutersin mukaan.

Jalkapalloviranomaiset eivät katsoneet hyvällä protestointia edustustehtävissä.

”Osana sitä etuoikeutta, jollainen oman maan edustaminen on, edellytämme pelaajiemme ja valmentajien seisovan ja kunnioittavan niin lippua kansallislaulun soidessa”, US Soccerin lausunnossa todettiin.

Kaepernickin aloittamaa protestointia on nähty erityisesti amerikkalaisessa jalkapallossa, jonka sarjakausi alkoi viikko sitten. Ele on tehonnut ainakin siinä mielessä, että USA:ssa on keskusteltu viime päivinä paljon isänmaallisuudesta, sananvapaudesta ja mustien epätasa-arvoisesta asemasta.

Reutersin teettämän tutkimuksen mukaan 72 prosenttia amerikkalaisista pitää Kapernickin protestia epäisänmaallisena. Toisaalta 64 prosenttia hyväksyi polvistumisen sanan- ja ilmaisuvapauden piiriin kuuluvana asiana.